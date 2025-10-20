Разработчики Dead Cells объяснили, почему отказались от идеи сиквела

Dead Cells, вышедшая в 2018 году, стала настоящим феноменом среди рогаликов и метроидваний. Игра получила восторженные отзывы, десятки наград и разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Однако, несмотря на огромное количество просьб от поклонников, студия Motion Twin не собирается выпускать сиквел.

В интервью PCGamesN геймдизайнер Янник Бертье объяснил, что команда принимает решения «сердцем, а не разумом». По его словам, если бы Motion Twin зависела от издателей или акционеров, то, возможно, продолжение уже бы существовало. «Почти каждое наше сообщение сопровождается вопросами о Dead Cells 2. Это естественно, но мы верим, что иногда нужно вовремя закончить историю, даже если это не самое выгодное решение», — отметил разработчик.

Сейчас Motion Twin сосредоточена на новом проекте — рогалике Windblown, который вышел в ранний доступ Steam в октябре прошлого года и был тепло принят игроками. При этом Бертье подчеркнул, что прекращение поддержки Dead Cells не связано с работой над новой игрой: просто «эпоха хита 2018-го подошла к концу».

Решение студии может расстроить фанатов, но оно отражает философию Motion Twin — создавать проекты с душой и завершать их на пике, вместо того чтобы бесконечно повторять формулу успеха.