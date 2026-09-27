Версию Dead Cells для PlayStation 5 запустили на ПК напрямую без эмулятора

Команда энтузиастов OverkillLabs опубликовала первый публичный релиз проекта DeadCells-PS5-Native под номером 0.1.0, который позволяет запускать версию экшена Dead Cells для консоли PlayStation 5 на компьютерах под управлением Windows. Главной особенностью этой разработки стал полный отказ от классической эмуляции процессора или создания промежуточных виртуальных систем. Оригинальный машинный код формата x86-64 перелинковывается напрямую в самостоятельный исполняемый файл для операционной системы от Microsoft.

В основу реализации легли наработки открытого проекта AnyPS5 от независимого разработчика boykopovar, создающего универсальный инструментарий для прямого переноса консольных программ на операционные системы Windows и Linux. Архитектура решения включает в себя специализированный модуль релинкинга, воссозданные системные библиотеки консоли в виде обычных файлов формата DLL и шейдерный рекомпилятор, который преобразует графические инструкции консоли в стандартный шейдерный байткод SPIR-V с дальнейшим выводом через графический интерфейс Vulkan.

По нашим сведениям, это первая игра для PlayStation 5, работающая как полноценная нативная программа для Windows.

- OverkillLabs из команды разработчиков DeadCells-PS5-Native

Релиз протестирован на издании Dead Cells: Return to Castlevania Edition со специфическим идентификатором PPSA15552. Игра функционирует без сбоев на всем протяжении процесса от вступительных заставок до активных сражений с сохранением оригинального звукового сопровождения и музыки. В закрытых локациях частота кадров держится в районе 55-60 кадров в секунду, а в открытых сценах производительность опускается до 30-35 кадров в секунду. Для тестового прогона авторы использовали конфигурацию с видеокартой NVIDIA RTX 5070 Ti.

Сборка работает без предварительной инсталляции и поддерживает гибридное управление с одновременным использованием клавиатуры, мыши и геймпадов с раскладками от Xbox или PlayStation через библиотеку SDL. Для запуска требуются 64-битная операционная система Windows 10 или Windows 11, 16 гигабайт оперативной памяти и графический драйвер с поддержкой интерфейса Vulkan 1.1 или новее.

Репозиторий распространяется по свободной лицензии GPL-2.0 и не содержит внутри защищенных авторским правом игровых ресурсов, прошивок или ключей шифрования от Sony. Для работы утилиты пользователю требуется предоставить собственный легально расшифрованный файл запуска eboot.elf и архивы данных, которые лаунчер самостоятельно подготавливает к работе при первом старте.