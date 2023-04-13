Вышло обновление Dead Cells 1.46 от 12 апреля с различными исправлениями

Motion Twin выпустила обновление Dead Cells 1.46 на консолях, и это в первую очередь для исправления проблем, вызванных DLC Return to Castlevania.
Консольные игроки Dead Cells — теперь у вас есть готовое для загрузки обновление для исправления различных сбоев, зависаний, программных блокировок и других ошибок из DLC «Return to Castlevania». Что касается версии для ПК, то сегодня она также получила патч для альфа-сборки.
Альфа-обновление 34:
- Исправлены отсутствующие тексты для различных новых интерфейсов в тренировочной комнате.
- Исправлен сбой при перезапуске в тренировочной комнате.
- Исправлена ошибка, из-за которой манекен тренировочной комнаты разрушался при проходе через дверь.
- Обновлен спрайт для взаимодействия с выбором сложности обучения.
- Исправлен сбой при создании бесцветного легендарного предмета.
- Исправлена ошибка, из-за которой легендарные предметы всегда были 1-го уровня в Тренировочной комнате.
- Исправлена ошибка, из-за которой Смерть не находилась в тренировочной комнате.
- Исправлена ошибка, из-за которой Окончательная форма Дракулы не загружалась в тренировочной комнате.
- Камера больше не отслеживает Тика в тренировочной комнате.
Боссы и битва с боссами
- Исправлена ошибка, из-за которой метеоры Дракулы в Окончательной форме появлялись слишком низко во время интерфазы (она же Генкидама).
- Исправлен выход Дракулы в Boss Rush, который выглядел грубо.
- Удален бонус к скорости модифицированного гуманоида Дракулы во время его последней фазы.
- В Boss Rush большие огненные шары модифицированного гуманоида Дракулы были перекрашены, чтобы лучше обозначить их отличие от обычной версии боя.
- Исправлена ошибка, из-за которой ИИ Смерти ломался после того, как его прервали во время комбо-атаки.
- Исправлен хитбокс Гуманоида Дракулы при атаке в ближнем бою (у первого удара не было хитбокса)
- Увеличено время восстановления модифицированного гуманоида Дракулы после стрельбы огненными шарами, чтобы его было легче поймать.
Мутации
- Armadillopack больше не может парировать снаряды, которые невозможно парировать (было проблематично на Boss Rush Dracula)
- Некромантия нерф (снижение базового лечения)
- Бонус к урону от комбо-мутации теперь увеличивается медленнее с количеством стеков.
- Бафф для замедления уменьшающегося фактора (т.е. он уменьшается менее быстро и, следовательно, должен быть более эффективным)
Другое
- Проклятый сундук замка Дракулы в поздней игре теперь имеет 10% шанс появления.
- Мимик магазина больше не появляется за Z-дверями (в основном дверями БК) (когда они находятся вне банка).
- Исправлена проблема с меню «Дочь портного» (вы могли открыть несколько его экземпляров).
- Исправлен сбой, происходящий с Портным при разблокировке Ножниц.