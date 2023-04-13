Dead Cells 10.05.2017
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Вышло обновление Dead Cells 1.46 от 12 апреля с различными исправлениями

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monk70
Новости

Motion Twin выпустила обновление Dead Cells 1.46 на консолях, и это в первую очередь для исправления проблем, вызванных DLC Return to Castlevania.

Консольные игроки Dead Cells — теперь у вас есть готовое для загрузки обновление для исправления различных сбоев, зависаний, программных блокировок и других ошибок из DLC «Return to Castlevania». Что касается версии для ПК, то сегодня она также получила патч для альфа-сборки.

Альфа-обновление 34:

  • Исправлены отсутствующие тексты для различных новых интерфейсов в тренировочной комнате.
  • Исправлен сбой при перезапуске в тренировочной комнате.
  • Исправлена ошибка, из-за которой манекен тренировочной комнаты разрушался при проходе через дверь.
  • Обновлен спрайт для взаимодействия с выбором сложности обучения.
  • Исправлен сбой при создании бесцветного легендарного предмета.
  • Исправлена ошибка, из-за которой легендарные предметы всегда были 1-го уровня в Тренировочной комнате.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Смерть не находилась в тренировочной комнате.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Окончательная форма Дракулы не загружалась в тренировочной комнате.
  • Камера больше не отслеживает Тика в тренировочной комнате.

Боссы и битва с боссами

  • Исправлена ошибка, из-за которой метеоры Дракулы в Окончательной форме появлялись слишком низко во время интерфазы (она же Генкидама).
  • Исправлен выход Дракулы в Boss Rush, который выглядел грубо.
  • Удален бонус к скорости модифицированного гуманоида Дракулы во время его последней фазы.
  • В Boss Rush большие огненные шары модифицированного гуманоида Дракулы были перекрашены, чтобы лучше обозначить их отличие от обычной версии боя.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ИИ Смерти ломался после того, как его прервали во время комбо-атаки.
  • Исправлен хитбокс Гуманоида Дракулы при атаке в ближнем бою (у первого удара не было хитбокса)
  • Увеличено время восстановления модифицированного гуманоида Дракулы после стрельбы огненными шарами, чтобы его было легче поймать.

Мутации

  • Armadillopack больше не может парировать снаряды, которые невозможно парировать (было проблематично на Boss Rush Dracula)
  • Некромантия нерф (снижение базового лечения)
  • Бонус к урону от комбо-мутации теперь увеличивается медленнее с количеством стеков.
  • Бафф для замедления уменьшающегося фактора (т.е. он уменьшается менее быстро и, следовательно, должен быть более эффективным)

Другое

  • Проклятый сундук замка Дракулы в поздней игре теперь имеет 10% шанс появления.
  • Мимик магазина больше не появляется за Z-дверями (в основном дверями БК) (когда они находятся вне банка).
  • Исправлена проблема с меню «Дочь портного» (вы могли открыть несколько его экземпляров).
  • Исправлен сбой, происходящий с Портным при разблокировке Ножниц.
Обновления
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