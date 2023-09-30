Боевой шутер с боковой прокруткой SIDE BULLET выйдет на PS5 4 октября ©

Разработчики инди-игр из Сеула (Южная Корея) PressA сообщили, что их шутер в жанре королевской битвы с боковой прокруткой SIDE BULLET выйдет на PS5 в качестве F2P-игры 4 октября 2023 года.

Действие игры происходит в городских бетонных джунглях, где игроки будут сражаться друг с другом и со странными монстрами. Выберите бойца из одного из девяти картелей, включая «Психо», «Специальных агентов» и «Заключенных». Каждый картель предлагает свой собственный пассивный навык, известный как уникальный перк, а специальное оружие можно использовать вместе с активными навыками, известными как перки.

Используйте свое оружие в сочетании с крюком для плавного и маневренного точного перемещения по платформе. Побеждайте странных монстров, чтобы получить более мощное оружие и припасы. Разблокируйте перки во время игры и настраивайте свой боевой опыт.

На момент запуска SIDE BULLET будет включать режимы Battle Royale Solo и Battle Royale Trio. В будущих обновлениях будет добавлен дополнительный контент.

Будучи бесплатной игрой, SIDE BULLET предлагает микротранзакции, но это не бонусы с оплатой за выигрыш. Вместо этого существуют наборы предметов, которые включают в себя настраиваемые косметические предметы, такие как костюмы, окраски оружия, мебель, эмоции и многое другое, объединенные вместе по низкой цене, а также премиум-боевой пропуск, который позволяет игрокам получать различные дополнительные награды. существующих наград бесплатного боевого пропуска.