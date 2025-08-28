Dead In Bermuda бесплатно в Steam: заберите навсегда до 29 августа

Пользователи Steam вновь получили возможность пополнить свою библиотеку без затрат. На этот раз студия Ishtar Games предлагает бесплатно забрать свою дебютную стратегию с элементами RPG — Dead In Bermuda, выпущенную в 2015 году. Но времени немного: акция продлится лишь до 29 августа, 20:00 по московскому времени.

В Dead In Bermuda игроки берут под управление группу выживших после авиакатастрофы. Героям предстоит обустроить лагерь на таинственном острове, полном скрытых угроз и загадок. Игровой процесс строится вокруг распределения обязанностей между персонажами: кто-то занимается поиском еды, кто-то исследует окрестности, а кто-то заботится о ремонте лагеря. Важно учитывать физическое и эмоциональное состояние выживших, иначе группа может не выдержать испытаний.

Кроме механики выживания, игра предлагает RPG-элементы: развитие навыков персонажей, выбор стратегий поведения и расширение лагеря. Сюжетная линия постепенно раскрывает древнее пророчество, связанное с островом и его тайнами.

Dead In Bermuda можно добавить в библиотеку Steam бесплатно и сохранить навсегда, если успеть активировать её до окончания акции. Отличная возможность попробовать необычное сочетание стратегии и ролевой игры, не потратив ни копейки.