33 млн зомби убито из арбалета и было отрублено 275 млн конечностей: авторы Dead Island 2 поделились новой статистикой

Авторы зомби-экшена Dead Island 2 из студии Dambuster Studios отметили годовщину сюжетного дополнения Haus, которое вышло 2 ноября 2023 года. Разработчики поделились впечатляющей статистикой, собранной за это время.
Игроки успели:
- убить 33 млн зомби из арбалета,
- отрубить 275 млн конечностей,
- устранить 1,4 млн громил-поросят (Piglet Crushers),
- уничтожить 192 млн зомби на газоне, по которому никто не должен ходить.
Сюжет Haus разворачивается вокруг техно-культа, члены которого освободились от моральных ограничений, создавая «новое будущее» в месте под названием Хаус. DLC вызвало неоднозначные отзывы: одни хвалили необычную концепцию, другие критиковали реализацию.
В апреле 2024 года игра получила второе дополнение — SoLA. Оно переносит игроков на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе, организованный на территории древнего захоронения.
С момента релиза в апреле 2023 года Dead Island 2 собрала аудиторию более 10 млн игроков и остаётся доступной на PC, PlayStation и Xbox.
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