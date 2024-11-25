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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.2 2 307 оценок

33 млн зомби убито из арбалета и было отрублено 275 млн конечностей: авторы Dead Island 2 поделились новой статистикой

butcher69
Новости

Авторы зомби-экшена Dead Island 2 из студии Dambuster Studios отметили годовщину сюжетного дополнения Haus, которое вышло 2 ноября 2023 года. Разработчики поделились впечатляющей статистикой, собранной за это время.

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Игроки успели:

  • убить 33 млн зомби из арбалета,
  • отрубить 275 млн конечностей,
  • устранить 1,4 млн громил-поросят (Piglet Crushers),
  • уничтожить 192 млн зомби на газоне, по которому никто не должен ходить.

Сюжет Haus разворачивается вокруг техно-культа, члены которого освободились от моральных ограничений, создавая «новое будущее» в месте под названием Хаус. DLC вызвало неоднозначные отзывы: одни хвалили необычную концепцию, другие критиковали реализацию.

В апреле 2024 года игра получила второе дополнение — SoLA. Оно переносит игроков на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе, организованный на территории древнего захоронения.

С момента релиза в апреле 2023 года Dead Island 2 собрала аудиторию более 10 млн игроков и остаётся доступной на PC, PlayStation и Xbox.

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