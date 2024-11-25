33 млн зомби убито из арбалета и было отрублено 275 млн конечностей: авторы Dead Island 2 поделились новой статистикой

Авторы зомби-экшена Dead Island 2 из студии Dambuster Studios отметили годовщину сюжетного дополнения Haus, которое вышло 2 ноября 2023 года. Разработчики поделились впечатляющей статистикой, собранной за это время.

Игроки успели:

убить 33 млн зомби из арбалета,

отрубить 275 млн конечностей,

устранить 1,4 млн громил-поросят (Piglet Crushers),

уничтожить 192 млн зомби на газоне, по которому никто не должен ходить.

Сюжет Haus разворачивается вокруг техно-культа, члены которого освободились от моральных ограничений, создавая «новое будущее» в месте под названием Хаус. DLC вызвало неоднозначные отзывы: одни хвалили необычную концепцию, другие критиковали реализацию.

В апреле 2024 года игра получила второе дополнение — SoLA. Оно переносит игроков на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе, организованный на территории древнего захоронения.

С момента релиза в апреле 2023 года Dead Island 2 собрала аудиторию более 10 млн игроков и остаётся доступной на PC, PlayStation и Xbox.