Авторы Dead Island 2 рассказали немного подробностей про два сюжетных дополнения ©

Dead Island 2 была хорошо принята многими игроками, так что теперь разработчики могут спокойно развивать положение и предлагать поклонникам новый контент. Студия только что подтвердила планы и готовит желающих к двум сюжетным приключениям.

Первый крупный пакет расширения для Dead Island 2 дебютирует в последнем квартале 2023 года, а второй будет выпущен во втором квартале 2024 года. Каждый из них предложит игрокам "совершенно новые миссии, оружие, навыки и области для исследования".

Для начала игроки смогут ознакомиться с контентом под названием Haus (первое дополнение), где мы встретимся с миллиардером, готовящимся к зомби-апокалипсису. Между тем, в следующем году нас пригласят на фестиваль SOLA, где "лос-анджелесские тусовщики смогут погрузиться в экстаз и спасти планету, рейв ради рейва".

Оба дополнения доступны как часть Season Pass, но, конечно, мы сможем приобрести их и отдельно.