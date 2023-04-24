Бонусы предварительного заказа для Dead Island 2 появятся не раньше лета

Разработчик Dead Island 2 компания Dambuster Studios сообщила, что один из бонусов предзаказа для делюксовых версий игры будет доступен для загрузки только летом этого года.
Как сообщается, пакеты персонажей для Эми и Джейкоба, которые, как было сказано, "будут доступны для загрузки вскоре после релиза", на самом деле выйдут только летом. Дополнительный контент был доступен только тем, кто оформил предзаказ на Золотое, Делюкс или HELL-A издания игры, и включает в себя такие вещи, как новые скины и оружие для персонажей игры.
Поскольку лето, как правило, начинается в конце июня и длится до начала сентября, фанаты не совсем довольны тем, что им придется ждать несколько месяцев, чтобы получить косметику для игры, которая вышла в апреле. "Я буквально закончу играть к тому времени. Лучше бы вы, ребята, выпустили игру, когда все это было бы доступно, в этом весь смысл "бонуса предзаказа"". — ответил один из фанатов.
ахахахха как же легко все разрабы разводят ГЕЙмеров на бабки из раза в раз)))))
Кто не понял этот репост - скины за более дорогие издания люди получили сразу, а отдельно в продажу этот пак для покупателей базовых версий выйдет в течении лета. Репостер специально видимо пытается наврать чтобы хоть какой-то срач по игре развести ради бонусов, ибо голодный после того как шумиха с тлоу сошла на нет и пытается хоть как-то обделать нормальную игру с нормальной оптимизацией, т.к. из такой игры 100 репостов не сделаешь. То реддит тему раскопал где люди рофлят с того что зомби респавнятся за спиной и приподносит как "ИГРОКИ РАЗОЧАРОВАНЫ DEAD ISLAND", то это. Клоун че сказать еще.
Жесть, мужик, и ведь всё по фактам.
В то время уже никто играть не будет из тех кто предзаказал)
Как я понял у игры как и с даинг лайт 2 будет поддержка с новыми длс
Да скорее всего, но просто большинство людей ктотпредзаказал игру ждет бонусы на релизе и пройдя игру врятли вернется ради бонусов и маломальского длс