Бонусы предварительного заказа для Dead Island 2 появятся не раньше лета ©

Разработчик Dead Island 2 компания Dambuster Studios сообщила, что один из бонусов предзаказа для делюксовых версий игры будет доступен для загрузки только летом этого года.

Как сообщается, пакеты персонажей для Эми и Джейкоба, которые, как было сказано, "будут доступны для загрузки вскоре после релиза", на самом деле выйдут только летом. Дополнительный контент был доступен только тем, кто оформил предзаказ на Золотое, Делюкс или HELL-A издания игры, и включает в себя такие вещи, как новые скины и оружие для персонажей игры.

Поскольку лето, как правило, начинается в конце июня и длится до начала сентября, фанаты не совсем довольны тем, что им придется ждать несколько месяцев, чтобы получить косметику для игры, которая вышла в апреле. "Я буквально закончу играть к тому времени. Лучше бы вы, ребята, выпустили игру, когда все это было бы доступно, в этом весь смысл "бонуса предзаказа"". — ответил один из фанатов.