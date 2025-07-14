Бывший разработчик Dead Island 2: "первоначальная версия Dead Island 2 была отстойной на любом этапе разработки"

Бывший сотрудник Deep Silver признался, что первоначальная версия Dead Island 2 была «отстойной» на любом этапе разработки — за весь цикл производства, игра сменила аж три студии.

Глава по коммуникациям в Deep Silver Мартин Вейн признался, что смена разработчика Dead Island 2 была правильным решением, так как игнорирование многих проблем бы убило франшизу.

Вейн вспоминает, как он и вся студия Yager Development гордилась забавным трейлером, представленным на E3 2014, однако в то время, игра находилась в крайне плачевном состоянии.

Плейтестеры откровенно называли игру не имеющей ничего общего с экшеном от Techland, а главное, что игровой процесс не приносил никакого удовольствия.

«Это не имело ничего общего с тем, что оригинальный Dead Island делало действительно веселым. Таким образом, мы заказали плейтест и получили ужасный фидбек. Мы сели с командой разработчиков и сказали: "хорошо, каков ваш ход действий?" И они сказали: "мы разберемся"».

Однако через 2-3 месяца после того, как проект перешел на новый этап, практически ничего не поменялось и тестеры также отзывались об игре плохо.

Поэтому Deep Silver была вынуждена отдать игру другой студии, ведь финальный продукт мог обернуться катастрофой.

«Иногда вы должны принимать трудные решения, потому что в этот момент мы могли бы выпустить дерьмовую игру. Это могло бы заработать немного денег, но это убило бы франшизу».

По итогу, Dead Island 2 отдали студии Sumo Digital, но она отказалась от проекта примерно через год после разработки.

Третий же разработчик в лице Dambuster Studios по итогу сумел вдохнуть во франшизу новую жизнь. Британцы не просто оживили игру, но и задали ей свое четкое виденье.

Вполне возможно, что сейчас Dambuster трудится над третьей частью, так как сиквел имел огромный успех не только для издателя, но и самой Embracer Group в течение пары лет, вплоть до выхода Kingdom Come: Deliverance II.

Это был самый успешный проект холдинга, который по финансовым показателям не могла превзойти ни одна другая игра.