Бывший разработчик Dead Island 2: "первоначальная версия Dead Island 2 была отстойной на любом этапе разработки"

Бывший сотрудник Deep Silver признался, что первоначальная версия Dead Island 2 была «отстойной» на любом этапе разработки — за весь цикл производства, игра сменила аж три студии.
Глава по коммуникациям в Deep Silver Мартин Вейн признался, что смена разработчика Dead Island 2 была правильным решением, так как игнорирование многих проблем бы убило франшизу.
Вейн вспоминает, как он и вся студия Yager Development гордилась забавным трейлером, представленным на E3 2014, однако в то время, игра находилась в крайне плачевном состоянии.
Плейтестеры откровенно называли игру не имеющей ничего общего с экшеном от Techland, а главное, что игровой процесс не приносил никакого удовольствия.
«Это не имело ничего общего с тем, что оригинальный Dead Island делало действительно веселым. Таким образом, мы заказали плейтест и получили ужасный фидбек. Мы сели с командой разработчиков и сказали: "хорошо, каков ваш ход действий?" И они сказали: "мы разберемся"».
Однако через 2-3 месяца после того, как проект перешел на новый этап, практически ничего не поменялось и тестеры также отзывались об игре плохо.
Поэтому Deep Silver была вынуждена отдать игру другой студии, ведь финальный продукт мог обернуться катастрофой.
«Иногда вы должны принимать трудные решения, потому что в этот момент мы могли бы выпустить дерьмовую игру. Это могло бы заработать немного денег, но это убило бы франшизу».
По итогу, Dead Island 2 отдали студии Sumo Digital, но она отказалась от проекта примерно через год после разработки.
Третий же разработчик в лице Dambuster Studios по итогу сумел вдохнуть во франшизу новую жизнь. Британцы не просто оживили игру, но и задали ей свое четкое виденье.
Вполне возможно, что сейчас Dambuster трудится над третьей частью, так как сиквел имел огромный успех не только для издателя, но и самой Embracer Group в течение пары лет, вплоть до выхода Kingdom Come: Deliverance II.
Это был самый успешный проект холдинга, который по финансовым показателям не могла превзойти ни одна другая игра.
Итоговый продукт вышел стерильным коридорным закликиванием без открытого мира и транспорта из оригинала. Зато повестку вкрутили и продали 2 миллиона копий хомякам которые схавали маркетинг. Огромный успех это когда спустя 10 лет ожиданий выпускают огрызок на 15 часов геймплея. Зато какой забавный трейлер был в 2014, да. Видимо все соки на него и ушли.
Ты и такие которые до сих пор видят повестку ВЕЗДЕ , вам теперь к психологу придётся ходить
https://www.tiktok.com/@captiinredbeard/video/7225737529377525038
ещё попробуй
Тот самый случай когда производственный ад пошёл на пользу а не наоборот
Все равно неочем игра вышла, только система расчелененки прикольная и взаимодействие с окружением.
Игра-то в итоге получилась так себе.
Зато она вышла а не кинула в лету как недавно perfect dark и вышла готовой и с лучшей системой расчленения зомби в индустрии