Dambuster Studios никогда не рассматривала возможность переделки оригинального трейлера Dead Island 2 ©

В интервью GameInformer представители студии Dambuster объяснили, какое влияние оказал безумный трейлер Dead Island 2 с E3 2014 на разработку «новой» Dead Island 2.

Обсуждая влияние ставшего уже историческим трейлером Dead Island 2, в котором мужчина бежит трусцой по променаду калифорнийского города и медленно превращается в зомби, игровой директор Дэвид Стентон отмечает, что «на самом деле в планы команды не входило возвращаться назад к этому трейлеру. Я имею в виду, что это было очень, очень забавное видео, и оно очень хорошо отражало видение команды, которая разрабатывала зомби-версию Лос-Анджелеса, но наша игра показывает этот сеттинг в другом свете».

Даже идея возможной обновленной версии трейлера E3 2014 с графическим движком и творческими инструментами новой Dead Island 2 была отложена командой Dambuster, уточняет Стентон, заявляя, что «мы хотели сделать всё с чистого лист,а чтобы посвятить себя исключительно нашему видению. Мы не тратили слишком много времени на размышления или просмотр других игр. Мы просто сосредоточились на нашей Dead Island 2, чтобы сделать её феноменальной, обновляя и модернизируя геймплей серии таким образом, который, как мы думаем, порадует фанатов».

Выход Dead Island 2 запланирован на 28 апреля 2023 года на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.