Dambuster Studios подтвердила работу над Dead Island 3 - релиз зомби-экшена запланирован на 2028 год

Кажется, «производственный ад», преследовавший вторую часть серии, остался в далеком прошлом, и франшиза наконец-то нашла надежные руки. После успешного спасения сиквела студия Dambuster не стала брать долгую паузу и уже официально утвердила планы на будущее: зомби-апокалипсис продолжится в третьей части.

Информация стала известна благодаря опубликованному стратегическому отчету Dambuster Studios Limited за финансовый год. В документе черным по белому написано, что после выпуска Dead Island 2 Ultimate Edition в октябре 2024 года основным приоритетом компании стала разработка новой части — Dead Island 3.

Ключевые детали из отчета:

Дата выхода: В студии прогнозируют релиз проекта в первом или втором квартале 2028 года .

В студии прогнозируют релиз проекта в . Стадия разработки: Игра находится на этапе раннего производства, однако процесс идет «в темпе». Сейчас команда активно занимается проработкой персонажей, дизайном мира и сюжетом.

Игра находится на этапе раннего производства, однако процесс идет «в темпе». Сейчас команда активно занимается проработкой персонажей, дизайном мира и сюжетом. Ресурсы: В штате студии в Ноттингеме числится 194 сотрудника. Абсолютное большинство разработчиков уже переведено на проект Dead Island 3. Оставшаяся часть сотрудников (в основном QA-отдел) присоединится к ним сразу после завершения работы над версиями Dead Island 2 для Mac и Amazon Luna.

Таким образом, Dambuster Studios переходит к полномасштабной разработке триквела, намереваясь закрепить успех возрожденной серии.