Dambuster Studios подтвердила работу над Dead Island 3 - релиз зомби-экшена запланирован на 2028 год

Кажется, «производственный ад», преследовавший вторую часть серии, остался в далеком прошлом, и франшиза наконец-то нашла надежные руки. После успешного спасения сиквела студия Dambuster не стала брать долгую паузу и уже официально утвердила планы на будущее: зомби-апокалипсис продолжится в третьей части.
Информация стала известна благодаря опубликованному стратегическому отчету Dambuster Studios Limited за финансовый год. В документе черным по белому написано, что после выпуска Dead Island 2 Ultimate Edition в октябре 2024 года основным приоритетом компании стала разработка новой части — Dead Island 3.
Ключевые детали из отчета:
- Дата выхода: В студии прогнозируют релиз проекта в первом или втором квартале 2028 года.
- Стадия разработки: Игра находится на этапе раннего производства, однако процесс идет «в темпе». Сейчас команда активно занимается проработкой персонажей, дизайном мира и сюжетом.
- Ресурсы: В штате студии в Ноттингеме числится 194 сотрудника. Абсолютное большинство разработчиков уже переведено на проект Dead Island 3. Оставшаяся часть сотрудников (в основном QA-отдел) присоединится к ним сразу после завершения работы над версиями Dead Island 2 для Mac и Amazon Luna.
Таким образом, Dambuster Studios переходит к полномасштабной разработке триквела, намереваясь закрепить успех возрожденной серии.
Объясните мне 30 летнему Скуфу почему всех так прёт и штырит от Зомби как от Галоперидола? вы что все Некрофилы, какая бы игра не вышла про Зомби все начинают испытывать Оргазм и жесткий стояк "Вааауууу Зомбиии каеф, Пойдём те дрочить Зомби, классная игра про Зомби", я вот это не понимаю
ну вторая часть была крутой, да и homefront the revolution была неплохой, у англичан есть удивительная способность вытягивать за волосы провальные и проходные проекты в последующих частях, ведь первый homefront это был тупо мусор, да и первый dead island может чуть получше
Чё? Первый дед айленд пушка. Пока не вышел дайн лайт, он был лучшей игрой про зомбей, да и сейчас ему почётное второме место отдать можно. Второй куда слабее.
лучшая игра про зомбей dead rising 3
Для меня одна из лучших игр про зомби - Bloodline Линия Крови.Старенький, то ли чешский,то ли польский трешачок ,но седых волос мне прилично добавил.Музыка там огонь - даже в Контакте отдельная группа есть;)
Любопытно. Всё зрею на вторую часть и никак не дозрею... Первую прошел с удовольствием.
Бери 2 . Игра пушка
Ну, удачи им. Надеюсь, повестки так будет намного меньше, а персонажи не дебильные, а крутые.