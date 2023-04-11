Dead Island 2 будет работать при 60 FPS на Xbox Series X/S и PS5 и 30 FPS на Xbox One и PS4 ©

Наряду с требованиями Dead Island 2 для ПК, Dambuster Studios раскрыла частоту кадров для игры на консолях. Версии для PS5 и Xbox Series X/S работают с частотой 60 кадров в секунду, а Xbox One и PS4 - с частотой 30 FPS. Разрешение не уточняется, хотя в магазине Xbox указана поддержка 4K Ultra HD, так что это может быть отдельный режим.

Разработчик также подтвердил отсутствие кроссплея, хотя кросс-ген мультиплеер поддерживается. Подробности о последнем и кооперативном режиме будут опубликованы в другом блоге. Что касается HUD, то игроки могут настраивать любую информацию, от центральных всплывающих уведомлений и маркеров целей до показателей здоровья и урона зомби.

Хотя в игре доступна только английская озвучка, поддерживаемые языки для субтитров, подсказок и т.д. включают английский, испанский, итальянский, мексиканский испанский, чешский, упрощенный китайский, корейский, японский, традиционный китайский, французский, русский, немецкий, бразильский португальский и польский.

Dead Island 2 выходит 21 апреля.