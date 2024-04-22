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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 023 оценки

Dead Island 2 добралась до Steam

monk70
Новости

Ожидание закончилось. Dead Island 2 — экшен от первого лица, разошедшийся тиражом в несколько миллионов копий, — уже доступен в Steam. Игроки могут исследовать культовый, залитый кровью Лос-Анджелес, наводненный зомби-инфекцией, встречая при этом огромных персонажей и убивая бесчисленных врагов в изысканных кровавых деталях.

Помимо полной версии игры в Steam, пользователи смогут приобрести все выпущенные на данный момент DLC — Haus и SoLA — а также пакеты оружия, дополнительную косметику для персонажей и пропуск на расширение.

Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в голодных зомби. В городе объявлен карантин, военные отступили. Укушенный, зараженный, но не просто неуязвимый, вы учитесь обуздать зомби внутри себя. Только вы и горстка других самодовольных придурков, оказавшихся устойчивыми к возбудителю, держите на волоске будущее Лос-Анджелеса (и человечества). Раскрывая правду о вспышке, вы узнаете правду о том, кто или что вы есть. Выживай, развивайся, спасай мир – всего лишь еще один день в Лос-Анджелесе.

-11
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Я чёт не понял, такое впечатление что и новость и коменты ниже писали упоротые чем то наркоманы. Это кем надо быть что б не знать что игра вышла год назад, и все хотел её уже давно прошли. Я правильно понял пг себе ботов купил причём абсолютно тупых что бы что?

13
warp 37

На консолях игра вышла год назад, это да. А на странице ПК-версии чётко написано "22 апреля 2024 года".

-20
1barac9U7ada7 warp 37

не подскажешь как называется животное с рогами оно ещё рождественским бывает? это выход игры в стим, релиз был год назад, игра год была эксклюзивом эгс на пк

5
warp 37 1barac9U7ada7
эксклюзивом эгс

Ну правильно. Но не игрой, которую можно купить и поиграть.

-12
Rorschach93

на ПК стоит денуво и оно не взломано, кроме голого дорелизного билда! Не нужно говорить за всех, железо даже не у всех есть, мамкины мажоры!

-5
warp 37 Rorschach93

Нормальная видеокарта, вроде RTX 4070 Ti, стоит не так уж и дорого.

У меня на RTX 4090 (ноутбук) на ультра в 2K 120+ FPS. А в игре даже генерации кадров нет.

0
Радион Кучинский

Игра в России недоступна!Ждем дополнения на торрентах

6
Jarvis666

50% скидка и всего лишь 492 человека онлайн. В это даже вдвоëм скучно играть. Чисто купить, чтобы посмотреть красивые интерьеры и оформить возврат))

3
Freund Benno

Середина дня еще, будни, рано на цифры смотреть. Я сам купил, играть планирую на неделе, гдето там

3
SoRaS3 Freund Benno

Вечер.

Онлайн 2500

+ (Он же минус) Требуется дополнительная регистрация: Epic Online Services

0
Freund Benno SoRaS3

У кого вечер, а у кого еще день)

0
hamshut

Ну и, предположения о том, что с выходом в стиме денусо будет из нее удалено подтвердилось?)

2
Alcoza1cer

Нет. Увы

0
SaintsEagle

Я так понимаю всё еще с денувой

2
Oscilograf

порошок уходи

1
Гемор

Дешманский польский трэшак. В такое не то чтобы играть, а даже кому-то говорить, что играешь в такое как-то стыдно

1
Сергей8725

Да, я тоже по-моему попал в прошлое)))) Прошел ее на старте, пиратка от егс давно на торрентах))))

0
jax baron

дюневу так и не убрали, но зато 500 челов купили.

0
warp 37

Ну наконец-то игра вышла на ПК. Купил Gold Edition - тысяча гривен дороговато, конечно. Но я слишком изголодался по играм. Да и Dead Island 2 ждал на ПК, хотя мог давно на Xbox купить.

Разочарован тем, что релиз только сейчас состоялся. Я ради игры взял выходной, планировал проснуться утром и сразу играть. А так, целый день прождал.

Хотелось бы увидеть когда-то Alan Wake 2 теперь.

-7
Freund Benno

Шикарная игра, покупал на старте в эпике. сейчас в стиме с 50% скидкой сразу голд издание взял по цене ниже чем в эпике стандарт на старте :)

2
agula98

Всем, кто думал что денуву снимут и они ее спиратят соболезную. Но цена все равно неадекватная около 2 тысяч рублей за трешачек на 5 баллов, который проходится за 4 часа. Неудивительно, что игры даже на первых строчках в лидерах продаж нету

-11
Антон Шуршинов

игра уже давно на торрентах есть, кроме dlc

1
jax baron

и держание дюневы им не помогает а на оборот вон ещё хуже стало.

2
Rorschach93 Антон Шуршинов

допотопный сырой билд

0