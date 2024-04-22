Dead Island 2 добралась до Steam

Ожидание закончилось. Dead Island 2 — экшен от первого лица, разошедшийся тиражом в несколько миллионов копий, — уже доступен в Steam. Игроки могут исследовать культовый, залитый кровью Лос-Анджелес, наводненный зомби-инфекцией, встречая при этом огромных персонажей и убивая бесчисленных врагов в изысканных кровавых деталях.

Помимо полной версии игры в Steam, пользователи смогут приобрести все выпущенные на данный момент DLC — Haus и SoLA — а также пакеты оружия, дополнительную косметику для персонажей и пропуск на расширение.

Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в голодных зомби. В городе объявлен карантин, военные отступили. Укушенный, зараженный, но не просто неуязвимый, вы учитесь обуздать зомби внутри себя. Только вы и горстка других самодовольных придурков, оказавшихся устойчивыми к возбудителю, держите на волоске будущее Лос-Анджелеса (и человечества). Раскрывая правду о вспышке, вы узнаете правду о том, кто или что вы есть. Выживай, развивайся, спасай мир – всего лишь еще один день в Лос-Анджелесе.