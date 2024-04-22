Dead Island 2 добралась до Steam

Ожидание закончилось. Dead Island 2 — экшен от первого лица, разошедшийся тиражом в несколько миллионов копий, — уже доступен в Steam. Игроки могут исследовать культовый, залитый кровью Лос-Анджелес, наводненный зомби-инфекцией, встречая при этом огромных персонажей и убивая бесчисленных врагов в изысканных кровавых деталях.
Помимо полной версии игры в Steam, пользователи смогут приобрести все выпущенные на данный момент DLC — Haus и SoLA — а также пакеты оружия, дополнительную косметику для персонажей и пропуск на расширение.
Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в голодных зомби. В городе объявлен карантин, военные отступили. Укушенный, зараженный, но не просто неуязвимый, вы учитесь обуздать зомби внутри себя. Только вы и горстка других самодовольных придурков, оказавшихся устойчивыми к возбудителю, держите на волоске будущее Лос-Анджелеса (и человечества). Раскрывая правду о вспышке, вы узнаете правду о том, кто или что вы есть. Выживай, развивайся, спасай мир – всего лишь еще один день в Лос-Анджелесе.
Я чёт не понял, такое впечатление что и новость и коменты ниже писали упоротые чем то наркоманы. Это кем надо быть что б не знать что игра вышла год назад, и все хотел её уже давно прошли. Я правильно понял пг себе ботов купил причём абсолютно тупых что бы что?
На консолях игра вышла год назад, это да. А на странице ПК-версии чётко написано "22 апреля 2024 года".
не подскажешь как называется животное с рогами оно ещё рождественским бывает? это выход игры в стим, релиз был год назад, игра год была эксклюзивом эгс на пк
Ну правильно. Но не игрой, которую можно купить и поиграть.
на ПК стоит денуво и оно не взломано, кроме голого дорелизного билда! Не нужно говорить за всех, железо даже не у всех есть, мамкины мажоры!
Нормальная видеокарта, вроде RTX 4070 Ti, стоит не так уж и дорого.
У меня на RTX 4090 (ноутбук) на ультра в 2K 120+ FPS. А в игре даже генерации кадров нет.
Игра в России недоступна!Ждем дополнения на торрентах
50% скидка и всего лишь 492 человека онлайн. В это даже вдвоëм скучно играть. Чисто купить, чтобы посмотреть красивые интерьеры и оформить возврат))
Середина дня еще, будни, рано на цифры смотреть. Я сам купил, играть планирую на неделе, гдето там
Вечер.
Онлайн 2500
+ (Он же минус) Требуется дополнительная регистрация: Epic Online Services
У кого вечер, а у кого еще день)
Ну и, предположения о том, что с выходом в стиме денусо будет из нее удалено подтвердилось?)
Нет. Увы
Я так понимаю всё еще с денувой
порошок уходи
Дешманский польский трэшак. В такое не то чтобы играть, а даже кому-то говорить, что играешь в такое как-то стыдно
Да, я тоже по-моему попал в прошлое)))) Прошел ее на старте, пиратка от егс давно на торрентах))))
дюневу так и не убрали, но зато 500 челов купили.
Ну наконец-то игра вышла на ПК. Купил Gold Edition - тысяча гривен дороговато, конечно. Но я слишком изголодался по играм. Да и Dead Island 2 ждал на ПК, хотя мог давно на Xbox купить.
Разочарован тем, что релиз только сейчас состоялся. Я ради игры взял выходной, планировал проснуться утром и сразу играть. А так, целый день прождал.
Хотелось бы увидеть когда-то Alan Wake 2 теперь.
Шикарная игра, покупал на старте в эпике. сейчас в стиме с 50% скидкой сразу голд издание взял по цене ниже чем в эпике стандарт на старте :)
Всем, кто думал что денуву снимут и они ее спиратят соболезную. Но цена все равно неадекватная около 2 тысяч рублей за трешачек на 5 баллов, который проходится за 4 часа. Неудивительно, что игры даже на первых строчках в лидерах продаж нету
игра уже давно на торрентах есть, кроме dlc
и держание дюневы им не помогает а на оборот вон ещё хуже стало.
допотопный сырой билд