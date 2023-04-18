Dead Island 2 не получит поддержку кооперативных сеансов при запуске для базовых версий PS4 и Xbox One ©

Запуск Dead Island 2 не за горами, и экшен-RPG с уничтожением зомби, конечно же, позволит игрокам пройти игру в одиночку от начала до конца, если они захотят. Тем не менее, совместная игра также будет доступна, хотя разработчик Dambuster Studios сообщил, что после запуска игры ее функции совместной игры столкнутся с некоторыми ограничениями.

Разработчик говорит, что из-за «графических требований» игры, если вы хотите провести совместную сессию, вам нужно играть либо на PS5, либо на Xbox Series X/S, либо на PS4 Pro или Xbox One X. Хотя те, кто играет на базовых моделях PS4 и Xbox One, смогут присоединиться к совместным сеансам, организованным другими игроками, создание собственного сеанса не будет возможно при запуске.

«Мы работаем над тем, чтобы в будущем можно было размещать игру на всех консолях», — заявили в Dambuster Studios.

Разработчик также подтвердил, что, хотя игра поддерживает совместную игру между поколениями, кросс-плей не поддерживается, поэтому игроки PlayStation, Xbox и ПК не могут сотрудничать друг с другом.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Она будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 и Xbox Series X/S.