Dead Island 2 - новая игра в бесплатной раздаче в Epic Games Store

Epic Games наконец-то раскрыла свои первые таинственные игры бесплатной раздачи, и вскоре каждый сможет получить Dead Island 2 бесплатно – начиная с сегодняшнего дня, 15 мая 18:00 МСК.

Если вы добавите Dead Island 2 в свою учетную запись до следующей недели, 22 мая, она останется в вашей библиотеке навсегда.

Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в зомби. Узнайте правду о вспышке и о том, кто (или что) вы после того, как вас укусят, вы заразитесь и станете больше, чем просто иммунитетом. Выживайте, развивайтесь и охоться на зомби, как никто другой.

Второй игрой в бесплатаной раздаче стала Happy Game.