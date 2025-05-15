Dead Island 2 - новая игра в бесплатной раздаче в Epic Games Store

Epic Games наконец-то раскрыла свои первые таинственные игры бесплатной раздачи, и вскоре каждый сможет получить Dead Island 2 бесплатно – начиная с сегодняшнего дня, 15 мая 18:00 МСК.
Если вы добавите Dead Island 2 в свою учетную запись до следующей недели, 22 мая, она останется в вашей библиотеке навсегда.
Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в зомби. Узнайте правду о вспышке и о том, кто (или что) вы после того, как вас укусят, вы заразитесь и станете больше, чем просто иммунитетом. Выживайте, развивайтесь и охоться на зомби, как никто другой.
Второй игрой в бесплатаной раздаче стала Happy Game.
Спасибо забрал...
плак плак ((((
Сасай куда сай
Как обычно все бегут забирать игру в лаунчер который хейтят , ненавидят и с пеной у рта говорят что никогда его не установят)
Нормальным это Г цветастое и за бесплатно не нужно
Нормальным Г не цветастое за бесплатно нужно
А ты тогда кто ?
Добавил
Лох получается.Раз всем бесплатно дают а ему за деньги)
Dying Light 2 тоже норм про "кусак". ))
Последние патчи вообще мощные.
Боевку хорошо сделали.
графика хуже атмосфера мылнай не зашел мне если честно иди туда иди сюда но первый прошел с длс dead island 2 2 раза прошел не знаю просто рубить зомбаков просто кайф
Все четко!
Каждый, ага, кроме Россиян... // Дмитрий Свиридов
Ну так, кто хотел забирать бесплатные игру еще 2+ года назад акк в другой регион перевел // Иван Страждин
Ну то понятное дело, я ж так и делал, но там написано каждый, я например прочитав это зашёл с основного акка(ру) и увидел фигу // Дмитрий Свиридов
Круто...
Я купил ее на соньку и через пару месяцев ее раздали в пс+
Теперь еще и на пк будет 👍(нафига я ее покупал🤔) // Григорий Гладков
В этой помоечной стране х*й что добавишь.
В этой как ты говоришь ... стране тебя никто не "шатает" за левый виндовс, целый набор левого софта на компе и кучу игр из категории Торрент Эдишн.
Ищи плюсы из сложившейся ситуации, толку то убиваться ))
придется довольствоваться Happy Game ...
Лучше бы денуву выпилили - была бы лучшая бесплатная раздача.
Даже из за этой игры, не буду устанавливать этот лаунчер киоск!
Круто)) Молодцы. Я рад за них. Зато они никогда не собрались ее раздавать. Раз игра топ. Супер))))
алелуя длс допройду
dlc нет, тупо пустая игра...
пфффф - это не помеха
Фига себе. А уже хотел покупать , жаль, что издание без для вероятно. Которое фиг до купишь в Эпике // Иван Страждин
На казахстанский добавляет
хера се подарок невиданной щедрости
Наконец то не индюшню раздают. Вечером заберу)
как забрать игру на ру регионе?
Через расширение Troywell в хроме попробуй забрать может через ру регион прокатит.
Чел спасибо,а то другое расширение не помогало.А твое все ок
ах*еть не встать жи есть!
Давно куплена и пройдена
На XSX прошёл прикольно а вот на писюку заберу - спасибо за новость+
Забрал пару копий и одну знакомому, но 4й акк не прошел, пишет подождите 24 часа , нуууу допустим, игра чисто под КООП, одному там делать не хрен.
Как получилось? можно инструкцию?
В смысле инструкцию? Зашел в аккаунт сайтом, спустился вниз в раздел бесплатные, нажал на DI2, открылось окно, нажал ДОБАВИТЬ , подождал и все. Я просто с Укр у меня нет проблем с регионом если об этом речь.
Выдает ошибку - в настоящее время ваша учетная запись больше не может загружать бесплатные игры.
один фиг не доступна для РФ // Геннадий Савельев
Классная игра. С удовольствием два раза прошел. 1-й на компе 2-й на Стимдеке, на котором она отлично летает.
Опять киданули с прогиба
Напишите как забрать то,расширение Troywell не помогает,пишет - недоступно в вашем регионе.Сломанную играл - мне понравилась,но там уже куча патчей вышло,хотца снова поиграть