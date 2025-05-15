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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.2 2 473 оценки

Dead Island 2 - новая игра в бесплатной раздаче в Epic Games Store

monk70 monk70

Epic Games наконец-то раскрыла свои первые таинственные игры бесплатной раздачи, и вскоре каждый сможет получить Dead Island 2 бесплатно – начиная с сегодняшнего дня, 15 мая 18:00 МСК.

Если вы добавите Dead Island 2 в свою учетную запись до следующей недели, 22 мая, она останется в вашей библиотеке навсегда.

Смертельный вирус распространяется по Лос-Анджелесу, превращая его жителей в зомби. Узнайте правду о вспышке и о том, кто (или что) вы после того, как вас укусят, вы заразитесь и станете больше, чем просто иммунитетом. Выживайте, развивайтесь и охоться на зомби, как никто другой.

Второй игрой в бесплатаной раздаче стала Happy Game.

49
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
Snake2105

Спасибо забрал...

29
Daringer

плак плак ((((

13
MagnanimousCecil Daringer

Сасай куда сай

3
Человек-Анекдот

Как обычно все бегут забирать игру в лаунчер который хейтят , ненавидят и с пеной у рта говорят что никогда его не установят)

16
ka27

Нормальным это Г цветастое и за бесплатно не нужно

10
TypHuk_MaH ka27

Нормальным Г не цветастое за бесплатно нужно

Комментарий удален
Grimnebulin

А ты тогда кто ?

2
жифорсник

Добавил

2
Traha_Global Grimnebulin

Лох получается.Раз всем бесплатно дают а ему за деньги)

4
SoRaS3

Dying Light 2 тоже норм про "кусак". ))

Последние патчи вообще мощные.

Боевку хорошо сделали.

7
ZombieSlayer

графика хуже атмосфера мылнай не зашел мне если честно иди туда иди сюда но первый прошел с длс dead island 2 2 раза прошел не знаю просто рубить зомбаков просто кайф

1
Albert Smith

Все четко!

7
Пользователь ВКонтакте

Каждый, ага, кроме Россиян... // Дмитрий Свиридов

5
Пользователь ВКонтакте

Ну так, кто хотел забирать бесплатные игру еще 2+ года назад акк в другой регион перевел // Иван Страждин

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну то понятное дело, я ж так и делал, но там написано каждый, я например прочитав это зашёл с основного акка(ру) и увидел фигу // Дмитрий Свиридов

Пользователь ВКонтакте

Круто...
Я купил ее на соньку и через пару месяцев ее раздали в пс+
Теперь еще и на пк будет 👍(нафига я ее покупал🤔) // Григорий Гладков

3
tesla707

В этой помоечной стране х*й что добавишь.

3
Corpsegrinder

В этой как ты говоришь ... стране тебя никто не "шатает" за левый виндовс, целый набор левого софта на компе и кучу игр из категории Торрент Эдишн.

Ищи плюсы из сложившейся ситуации, толку то убиваться ))

1
vertehwost

придется довольствоваться Happy Game ...

2
Hanzо

Лучше бы денуву выпилили - была бы лучшая бесплатная раздача.

1
UralGames83Ru

Даже из за этой игры, не буду устанавливать этот лаунчер киоск!

1
UndisturbedDelbert

Круто)) Молодцы. Я рад за них. Зато они никогда не собрались ее раздавать. Раз игра топ. Супер))))

jax baron

алелуя длс допройду

1eZoom

dlc нет, тупо пустая игра...

2
jax baron 1eZoom

пфффф - это не помеха

Пользователь ВКонтакте

Фига себе. А уже хотел покупать , жаль, что издание без для вероятно. Которое фиг до купишь в Эпике // Иван Страждин

жифорсник

На казахстанский добавляет

doverAthletic

хера се подарок невиданной щедрости

DishonestKeegan

Наконец то не индюшню раздают. Вечером заберу)

OsixBlack

как забрать игру на ру регионе?

Traha_Global

Через расширение Troywell в хроме попробуй забрать может через ру регион прокатит.

Vantor Traha_Global

Чел спасибо,а то другое расширение не помогало.А твое все ок

Аналиус

ах*еть не встать жи есть!

Палыч Роков

Давно куплена и пройдена

maclex

На XSX прошёл прикольно а вот на писюку заберу - спасибо за новость+

Kokoprime1991

Забрал пару копий и одну знакомому, но 4й акк не прошел, пишет подождите 24 часа , нуууу допустим, игра чисто под КООП, одному там делать не хрен.

DelightfulTobias

Как получилось? можно инструкцию?

Kokoprime1991 DelightfulTobias

В смысле инструкцию? Зашел в аккаунт сайтом, спустился вниз в раздел бесплатные, нажал на DI2, открылось окно, нажал ДОБАВИТЬ , подождал и все. Я просто с Укр у меня нет проблем с регионом если об этом речь.

Alex-1785

Выдает ошибку - в настоящее время ваша учетная запись больше не может загружать бесплатные игры.

Пользователь ВКонтакте

один фиг не доступна для РФ // Геннадий Савельев

Corpsegrinder

Классная игра. С удовольствием два раза прошел. 1-й на компе 2-й на Стимдеке, на котором она отлично летает.

Mad_cloud

Опять киданули с прогиба

prapor001

Напишите как забрать то,расширение Troywell не помогает,пишет - недоступно в вашем регионе.Сломанную играл - мне понравилась,но там уже куча патчей вышло,хотца снова поиграть