Dead Island 2 отмечает три года инфографикой и партнёрством с Quarantine Zone

Deep Silver и Dambuster Studios сегодня отмечают важную веху для франшизы Dead Island — Dead Island 2 исполняется три года. В честь этого события команда подготовила несколько инициатив.

Dambuster Studios в партнёрстве с Brigada Games и Devolver Digital выпустили бесплатное обновление Quarantine Zone в стиле Dead Island 2 для Steam.

Набор Dead Island Series Bundle (ранее эксклюзивный для Steam) впервые появится на Xbox Series S|X и PlayStation 5, предоставляя давним поклонникам прекрасный повод пересмотреть всю серию за один раз, а новичкам — возможность впервые погрузиться в зомби-апокалипсис на своей платформе.

Поклонники также смогут насладиться новой работой Роберто Риччи, а также новой юбилейной инфографикой, демонстрирующей впечатляюще кровавые цифры.