ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.3 2 938 оценок

Dead Island 2 переживает второе рождение - игра побила свой рекорд онлайна в Steam

monk70 monk70

Dead Island 2 доказала, что Лос-Анджелес (известный в игре как Hell-A) по-прежнему привлекает игроков, и его популярность, вместо того чтобы снижаться, растёт с каждым месяцем.

В начале 2026 года, почти через два года после выхода в Steam, игра неожиданно установила новый рекорд активности. На пике активности в битве с нежитью одновременно участвовало ошеломляющее количество игроков — 18 721 человек, что является впечатляющим увеличением по сравнению с 12 094, игравшими на платформе Valve в день дебюта игры.

Такой большой скачок в количестве пользователей после столь длительного периода — редкое явление в индустрии видеоигр, которая обычно характеризуется резким спадом после релиза. Этот успех обусловлен не только регулярными обновлениями и новым контентом, но и исключительно отточенной моделью игрового процесса, которая стала основой для постоянно растущего сообщества поклонников кооперативной игры.

Текущие результаты в Steam ясно показывают издателю Embracer Group, что бренд Dead Island сильнее, чем когда-либо. Стоит отметить, что Dead Island 3 в настоящее время находится в разработке.

10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Il_Consigliere

Все из-за огромной скидки

3
Константин335

Некоторым играм даже скидки не помогают, а здесь даже свой пик побила игра. Плохую игру и по скидке не возьмут и не будут играть

8
Il_Consigliere Константин335

речь не об некоторых играх, а именно об DI2, которую многие люди купили благодаря огромной скидке, и именно из-за этого возрос онлайн. Окажись на ее месте тот же dying light 2 - у него тоже вырос бы сильно онлайн. Огромное количество моих друзей в стиме купили ее, и стали играть в нее, только после того как на нее появилась огромная скидка.

Константин335 Il_Consigliere

Ты видимо не понял о чем я писал, ну да ладно

2
Константин335

Игра то отличная, вот берут и играют

3
TurboKapycta

Ну за 300 рублей грех было не взять)

2
Punisher1

Ultimate стоил 300 р по скидке которая шла месяц почти конечно онлайн вырос сам по скидке этой взял игра зашла фарш лютый графика шикарная оптимизация на высоте тот случай когда она зависит от вашего пк а не от патчей бесконечных.

1