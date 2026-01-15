Dead Island 2 переживает второе рождение - игра побила свой рекорд онлайна в Steam

Dead Island 2 доказала, что Лос-Анджелес (известный в игре как Hell-A) по-прежнему привлекает игроков, и его популярность, вместо того чтобы снижаться, растёт с каждым месяцем.

В начале 2026 года, почти через два года после выхода в Steam, игра неожиданно установила новый рекорд активности. На пике активности в битве с нежитью одновременно участвовало ошеломляющее количество игроков — 18 721 человек, что является впечатляющим увеличением по сравнению с 12 094, игравшими на платформе Valve в день дебюта игры.

Такой большой скачок в количестве пользователей после столь длительного периода — редкое явление в индустрии видеоигр, которая обычно характеризуется резким спадом после релиза. Этот успех обусловлен не только регулярными обновлениями и новым контентом, но и исключительно отточенной моделью игрового процесса, которая стала основой для постоянно растущего сообщества поклонников кооперативной игры.

Текущие результаты в Steam ясно показывают издателю Embracer Group, что бренд Dead Island сильнее, чем когда-либо. Стоит отметить, что Dead Island 3 в настоящее время находится в разработке.