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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.2 2 497 оценок

Dead Island 2 полностью зазвучала по-русски - релиз профессиональной озвучки от Cool-Games

butcher69 butcher69

Хорошие новости для поклонников Dead Island 2: небольшая команда Cool-Games официально выпустила профессиональную русскую озвучку для всей игры. Финальным штрихом стало завершение работы над последним играбельным персонажем — Дэни, и теперь зомби-боевик полностью звучит на русском языке.

Dead Island 2 "Русификатор звука"

Авторы подчеркивают, что проделанный путь был долгим и непростым, но результат — настоящая актерская работа, выполненная с любовью и вниманием к деталям.

Проект платный, однако получить саму Dead Island 2 сейчас можно бесплатно в Epic Games Store. Команда также работает над локализацией DLC и благодарит всех, кто помог, поддерживал и верил в идею.

Dead Island 2 - новая игра в бесплатной раздаче в Epic Games Store
16
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
saa0891

Шикарно как раз собирался попробовать игру, в Epic Game Torrent её как раз сейчас раздают.

7
BoomGoTinko

Русским фиг дали

4
Лицо со шрамом BoomGoTinko

На торрренте бесплатно возьми , а лучше не надо , бестолковая игра.

Второй пилот Дринкинс BoomGoTinko

НА-ДУ-ЛИ

saa0891 BoomGoTinko

Кто то до сих пор не слышал про VPN.

VIGITAL1

Зачем нужен Dead Island 2 ,если есть dying light 1,2 ?

4
Grimnebulin
2
Fronyx

Зачем другие игры, если есть Экспедиция 33

fleqt

зачем?

3
darkevil555

давно уже работают над русиком

3
Пользователь ВКонтакте

денуво пускай уберут // Артём Лайон

2
Пользователь ВКонтакте

В Эпике сейчас бесплатно // Иван Страждин

Палыч Роков

она ерунду стоит, её можно и купить, но вроде таже взламывали уже, может разве что без длц

2
Пользователь ВКонтакте

В зелёном магазине уже как год лежит. // Lionel Messi

1
Пользователь ВКонтакте

Только за денежку, как я понимаю // Иван Страждин

2
Палыч Роков

а на лицуху пойдёт?

Kamishini1993

Это они вовремя

Пользователь ВКонтакте

Ооо ништяк, тока бесплатно еë раздали👍 а чтож озвучка платная или нет? // Макс Туранцев