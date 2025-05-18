Dead Island 2 полностью зазвучала по-русски - релиз профессиональной озвучки от Cool-Games

Хорошие новости для поклонников Dead Island 2: небольшая команда Cool-Games официально выпустила профессиональную русскую озвучку для всей игры. Финальным штрихом стало завершение работы над последним играбельным персонажем — Дэни, и теперь зомби-боевик полностью звучит на русском языке.

Авторы подчеркивают, что проделанный путь был долгим и непростым, но результат — настоящая актерская работа, выполненная с любовью и вниманием к деталям.

Проект платный, однако получить саму Dead Island 2 сейчас можно бесплатно в Epic Games Store. Команда также работает над локализацией DLC и благодарит всех, кто помог, поддерживал и верил в идею.