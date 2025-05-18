Dead Island 2 полностью зазвучала по-русски - релиз профессиональной озвучки от Cool-Games

Хорошие новости для поклонников Dead Island 2: небольшая команда Cool-Games официально выпустила профессиональную русскую озвучку для всей игры. Финальным штрихом стало завершение работы над последним играбельным персонажем — Дэни, и теперь зомби-боевик полностью звучит на русском языке.
Авторы подчеркивают, что проделанный путь был долгим и непростым, но результат — настоящая актерская работа, выполненная с любовью и вниманием к деталям.
Проект платный, однако получить саму Dead Island 2 сейчас можно бесплатно в Epic Games Store. Команда также работает над локализацией DLC и благодарит всех, кто помог, поддерживал и верил в идею.
Шикарно как раз собирался попробовать игру, в Epic Game Torrent её как раз сейчас раздают.
Русским фиг дали
На торрренте бесплатно возьми , а лучше не надо , бестолковая игра.
НА-ДУ-ЛИ
Кто то до сих пор не слышал про VPN.
Зачем нужен Dead Island 2 ,если есть dying light 1,2 ?
Зачем другие игры, если есть Экспедиция 33
зачем?
давно уже работают над русиком
денуво пускай уберут // Артём Лайон
В Эпике сейчас бесплатно // Иван Страждин
она ерунду стоит, её можно и купить, но вроде таже взламывали уже, может разве что без длц
В зелёном магазине уже как год лежит. // Lionel Messi
Только за денежку, как я понимаю // Иван Страждин
а на лицуху пойдёт?
Это они вовремя
Ооо ништяк, тока бесплатно еë раздали👍 а чтож озвучка платная или нет? // Макс Туранцев