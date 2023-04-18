Dead Island 2 протестировали на консолях Xbox

Пользовать YouTube ElAnalistaDeBits выпустил новое видео по зомби-экшену от первого лица Dead Island 2, в котором сравнил производительность и графические особенности версий игры для коснолей Xbox One S/X и Xbox Series S/X.
Разрешение:
- Xbox One: 900p / 30 к/с
- Xbox One X: 1440p / 30 к/с
- Xbox Series S: 1080p / 60 к/с
- Xbox Series X: 1800p / 60 к/с
Основные особенности:
- Все версии имеют единый режим отображения.
- Версии для Xbox Series работают со скоростью 60 кадров в секунду, а версии для Xbox One — 30 кадров в секунду.
- Xbox Series S и Xbox Series X добавляют визуальные улучшения в различные настройки, такие как освещение, анимация растительности, окружающее затенение, расстояние прорисовки или некоторые эффекты постобработки.
- Xbox Series S не включает динамические тени, создаваемые такими источниками света, как фонарь, и имеет текстуры с более низким разрешением, чем XSX.
- Версии Xbox One S/X, несмотря на сокращения, сохраняют выдающийся визуальный уровень.
- Dead Island 2 не использует трассировку лучей. Однако из-за отсутствия дневных и ночных циклов в реальном времени удалось добиться высокого уровня фонового глобального освещения (особенно в помещении).
- Отражения, напротив, ни в одной версии не убедительны. Некоторые используют кубические карты низкого разрешения, которые портят внешний вид.
- Время загрузки на Xbox Series S/X в 10 раз быстрее.
- Небольшое падение частоты кадров на Xbox One. Особенно на больших территориях.
Xbox Series S смысл от 60 кадров при таком мыле? Xbox One X в 2к тянет шикарно, пусть даже и в 30кадров.