Dead Island 2 - режим стримера, поддержка AMD FSR 2 и многое другое подтверждено

Для Dead Island 2 появился новый технический FAQ, в котором Dambuster Studios отвечает на различные вопросы о том, чего могут ожидать игроки.. Она уже подтвердила отсутствие кросс-плея, хотя кросс-геновая игра возможна, и раскрыла требования к ПК.
Что касается контроллеров, то на ПК игроки найдут макеты для Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Однако на консолях клавиатура и мышь не поддерживаются. Имеется режим стримера для блокировки лицензионной музыки, однако он не отфильтровывает большое количество жестокости и не удаляет лицензионную музыку из кинематографической последовательности титров.
На ПК доступен только DirectX 12, также поддерживаются AMD FidelityFX Super Resolution (FSR2) и FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening. Для тех, кто надеется, что игра поддерживает "программное обеспечение, повышающее производительность", это не так.
Dead Island 2 выходит 21 апреля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.
Да не фунциклирует этот режим стримера
А режим Steam'а будет или опять год ждать?)
Ждать, продались эпикам
А я бы режим "полной демоверсии" сначала подождал... игру делали и переделывали много разных студий, утёкшая в прошлом (или позапрошлом даже) году альфа уверенности в качестве не прибавила, да и по трейлеру показалось, что там чтото не так с гравитацией, но там может "фича", не вглядывался, просто промотал, плюс последние два года даже крупные студии делали очень много фейлов, а тут по сути ноунеймы под издательством Deep Silver... нет доверия этой игре 😁
Думаю, что DLSS тоже туда завезут.
FSR2 + 1060 = можно будет играть на средне высоких - что как по мне = идеально)
ну да в 30фпс))) хотя пока это только догадки , в реальности все может быть по- другому или очень хорошо или очень плохо)))