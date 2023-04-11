Dead Island 2 - режим стримера, поддержка AMD FSR 2 и многое другое подтверждено ©

Для Dead Island 2 появился новый технический FAQ, в котором Dambuster Studios отвечает на различные вопросы о том, чего могут ожидать игроки.. Она уже подтвердила отсутствие кросс-плея, хотя кросс-геновая игра возможна, и раскрыла требования к ПК.

Что касается контроллеров, то на ПК игроки найдут макеты для Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Однако на консолях клавиатура и мышь не поддерживаются. Имеется режим стримера для блокировки лицензионной музыки, однако он не отфильтровывает большое количество жестокости и не удаляет лицензионную музыку из кинематографической последовательности титров.

На ПК доступен только DirectX 12, также поддерживаются AMD FidelityFX Super Resolution (FSR2) и FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening. Для тех, кто надеется, что игра поддерживает "программное обеспечение, повышающее производительность", это не так.

Dead Island 2 выходит 21 апреля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.