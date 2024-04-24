Dead Island 2 стала самой продаваемой игрой в Steam после выхода

Dead Island 2 получила положительный отклик при запуске, но позже подверглась критике со стороны некоторых игроков. Хотя фанаты согласны с тем, что игровой процесс чрезвычайно увлекателен, этого нельзя сказать об истории и персонажах.
Тем не менее, поскольку игровой процесс является ключевым компонентом любой игры, Dead Island 2 добилась успеха на раннем этапе. Несмотря на то, что игра была выпущена как эксклюзив Epic Games для ПК, было продано более 2 миллионов копий. Год спустя игра вышла Steam. Удивительно, но она сразу же стала самой продаваемой игрой на платформе.
Dead Island 2 сумела сместить Helldivers 2 с первого места после того, как она доминировала в списке в течение нескольких месяцев.
со скидкой 50% неудивительно
Когда денжероус драйвинг?
Так там один фиг требует связь с Эпиком, нафиг такое надо
Надолго ли? У Helldivers 2 огромный потенциал!
Возьму обязательно,но скидок дождусь.Благо есть пока во что играть.
Там и так скидка
У меня недоступно( - буду брать на Плати.Ну может там будет подешевле....надеюсь
Возьми лучше на фанпее. А лучше смени регион и плати через Казахстан. Хотя опять же через фан пополнение выгоднее, чем через киви в тенге
На плати ру не сильно дороже. Мб переплата будет 200-300р
Ради этой игры нет смысла менять регион, гифты активируются на ру аккаунтах
Так в игре геймплей унылый
Жаль что нормисы схавали, которым срать на все эти срачи между стимом и ЕГС
Так а ты чо терялся то? Вызвал бы к себе руководителей Стима и ЕГС и обьяснил бы им, как дела вести надо. Но ты же этого не сделал, потому что был занят уроками.
🤣
Не вижу смысла покупать, какой бы там геймплей не был. Я не могу себя ассоциировать с негром. Будь там белая женщина в главной роли, уже качал но увы.
Разработчики теряют огромную аудиторию выпуская сжв.
Да ты гений. Там 2 женщины белых есть. 6 игровых персонажей и у каждого свои реплики.
Там же вроде 3 бабы Дени, Клара и Эми. Одна каченая европейка одна азиатка и од выглядит как рокерша
Ну выбрать там и правда некого. Три туповатые розетки, обезьянка и два аутиста.
Что тебе мешает играть накаченным ссыкливым пожарным?
Я не знал. Во всех видео что видел, там только негр.
народ прям с лопаты жрет эти зомби-тыкалки, сколько не клепай - все сметают. Хуже спортсимщиков и коловдутеров.
Во что у нас играет геймерская элита?
дота походу🤣
рпг, сингловые проекты без дроча и опенворлда.