Dead Island 2 стала самой продаваемой игрой в Steam после выхода

Dead Island 2 получила положительный отклик при запуске, но позже подверглась критике со стороны некоторых игроков. Хотя фанаты согласны с тем, что игровой процесс чрезвычайно увлекателен, этого нельзя сказать об истории и персонажах.

Тем не менее, поскольку игровой процесс является ключевым компонентом любой игры, Dead Island 2 добилась успеха на раннем этапе. Несмотря на то, что игра была выпущена как эксклюзив Epic Games для ПК, было продано более 2 миллионов копий. Год спустя игра вышла Steam. Удивительно, но она сразу же стала самой продаваемой игрой на платформе.

Dead Island 2 сумела сместить Helldivers 2 с первого места после того, как она доминировала в списке в течение нескольких месяцев.