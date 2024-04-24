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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 030 оценок

Dead Island 2 стала самой продаваемой игрой в Steam после выхода

monk70
Новости

Dead Island 2 получила положительный отклик при запуске, но позже подверглась критике со стороны некоторых игроков. Хотя фанаты согласны с тем, что игровой процесс чрезвычайно увлекателен, этого нельзя сказать об истории и персонажах.

Тем не менее, поскольку игровой процесс является ключевым компонентом любой игры, Dead Island 2 добилась успеха на раннем этапе. Несмотря на то, что игра была выпущена как эксклюзив Epic Games для ПК, было продано более 2 миллионов копий. Год спустя игра вышла Steam. Удивительно, но она сразу же стала самой продаваемой игрой на платформе.

Dead Island 2 сумела сместить Helldivers 2 с первого места после того, как она доминировала в списке в течение нескольких месяцев.

-15
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Talendor3

со скидкой 50% неудивительно

14
hpi

Когда денжероус драйвинг?

1
BAZKIN

Так там один фиг требует связь с Эпиком, нафиг такое надо

0
1barac9U7ada7

Надолго ли? У Helldivers 2 огромный потенциал!

-1
Lvinomord

Возьму обязательно,но скидок дождусь.Благо есть пока во что играть.

-3
Famiclone

Там и так скидка

1
Lvinomord Famiclone

У меня недоступно( - буду брать на Плати.Ну может там будет подешевле....надеюсь

0
Гамер132 Lvinomord

Возьми лучше на фанпее. А лучше смени регион и плати через Казахстан. Хотя опять же через фан пополнение выгоднее, чем через киви в тенге

0
Famiclone Lvinomord

На плати ру не сильно дороже. Мб переплата будет 200-300р

1
Famiclone Гамер132

Ради этой игры нет смысла менять регион, гифты активируются на ру аккаунтах

3
agula98

Так в игре геймплей унылый

-5
SaintsEagle

Жаль что нормисы схавали, которым срать на все эти срачи между стимом и ЕГС

-7
Oscilograf

Так а ты чо терялся то? Вызвал бы к себе руководителей Стима и ЕГС и обьяснил бы им, как дела вести надо. Но ты же этого не сделал, потому что был занят уроками.

3
MeduzaRUS Oscilograf

🤣

0
вупсич пупсич

Не вижу смысла покупать, какой бы там геймплей не был. Я не могу себя ассоциировать с негром. Будь там белая женщина в главной роли, уже качал но увы.
Разработчики теряют огромную аудиторию выпуская сжв.

-7
Гамер132

Да ты гений. Там 2 женщины белых есть. 6 игровых персонажей и у каждого свои реплики.

3
Mazaxati

Там же вроде 3 бабы Дени, Клара и Эми. Одна каченая европейка одна азиатка и од выглядит как рокерша

0
Oscilograf

Ну выбрать там и правда некого. Три туповатые розетки, обезьянка и два аутиста.

0
Famiclone

Что тебе мешает играть накаченным ссыкливым пожарным?

-1
вупсич пупсич Гамер132

Я не знал. Во всех видео что видел, там только негр.

-1
GraF68ru

народ прям с лопаты жрет эти зомби-тыкалки, сколько не клепай - все сметают. Хуже спортсимщиков и коловдутеров.

-10
Famiclone

Во что у нас играет геймерская элита?

7
MeduzaRUS Famiclone

дота походу🤣

1
GraF68ru Famiclone

рпг, сингловые проекты без дроча и опенворлда.

0