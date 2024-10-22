Dead Island 2 Ultimate Edition теперь доступен на всех платформах

Сегодня компания Deep Silver выпустила Ultimate Edition для поклонников увлекательного и жестокого Dead Island 2, которое достанется владельцам Gold Edition бесплатно.

Издание Dead Island 2 Ultimate Edition включает в себя все преимущества HELL-A, в том числе и дополнения Haus и SoLA. Кроме того, здесь вы найдете новое эксклюзивное оружие и стильную экипировку, в том числе набор оружия из Kingdom Come: Deliverance II.

Кроме того, совсем недавно вышел шестой патч, добавляющий два новых игровых режима: New Game Plus, в котором вы можете переиграть основную кампанию с тем же персонажем и оружием, что и в предыдущем прохождении, а также столкнуться с новыми врагами, увеличенным уровнем и наградами. Также в игре есть Neighborhood Watch - новый захватывающий режим «Орда», в котором вам предстоит вместе с друзьями защищать свое братство от неумолимых волн зомби.

Dead Island 2 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и в сервисах подписки PS Plus и Game Pass.