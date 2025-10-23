ЧАТ ИГРЫ
Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.3 2 866 оценок

Deep Silver удалила защиту Denuvo из Dead Island 2

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня издательство Deep Silver решило удалить защиту Denuvo из Dead Island 2.

Это произошло спустя два с половиной года с момента релиза игры. В июле 2023 года Empress взломала защиту Denuvo в игре, однако с тех пор для Dead Island 2 вышел ряд крупных обновлений и DLC, которые оставались невзломанными.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  37
Brainstoun

На релизе не играл, когда Эмпрес взломал, то же не играл, и сейчас не собираюсь. Увидев геймплей этой помойки, просто решил обойти мимо, и сэкономить своё время. Тем кто погрузился в эту помойку с головой, мои соболезнования.

28
Миханик Шестеренкин

От первой части мало чем отличается. И что ты ждал от геймплея зомби-шутера?

3
Pravdarub

Ну хз. Лучше последних 2 dying light. Лёгкая атмосфера, юмор без по весточки. Ну а то что тебе не завезли дрочильню на сто часов это твои проблемы.

15
The Path to Yourself

А ты про серию помой от польских курв, виде Умирающего Света ? тогда да

5
Беккер5443

Это шутка, игра давно уже взломана вот пр%дурки, какой смысл 😵

19
ОгурчикЮрец

Вроде как с каждой обновой, надо ломать заново денуво. А ломать не кому, и не понятно когда была взломана игра.
После взлома, могло быть много обнов.

7
Миханик Шестеренкин

Старая версия?

1
Беккер5443 ОгурчикЮрец

Аааа это как чтобы мусор не засорялся в мусоропроводе они решили эту защиту удалить.

6
agula98

Игрушка то все равно кал полный, так что даже не знаю кто в этот на серьезе будет играть

18
Zick211

Да и там сюжет спорный, а про DLC вообще молчу.

5
MagneticEnnio

Ты что на серьёзных щщах играешь в игры?

6
Razox MagneticEnnio

Кажется люди стали забывать зачем вообще нужны видео-игры)

1
kotasha

Похоже продукт протух и нет смыла платить лицензию.

8
SexualHarassmentPanda

Есть ноунейм игры на которых денуво с 2018 висит. Хз по какому принципу она вообще убирается.

12
Costollom SexualHarassmentPanda
9
kotasha SexualHarassmentPanda

Там лицензия давали без срока годности.

1
Пользователь ВКонтакте

// Акжол Амирбай

5
YuReI_138

Хорошая новость, но уже забрал на раздаче в EGS

5
Manrin

Но там без длс

YuReI_138 Manrin

Да, но есть DLC Unlocker, тока использовать его на свой страх и риск

3
Dark_AssassinUA YuReI_138

Использовать абсолютно спокойно и не надо разводить панику

1
ЛАГАРИУМ

жду когда дерьмуво удалят с Dead Space Remake

4
Costollom

Ладно. Может когда-нибудь поиграю.

3
Mad_cloud

Ну можно будет еще разок пробежать

3
Exit 8

Ну так вторая часть очень спорная мягко говоря.

2
