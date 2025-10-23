Deep Silver удалила защиту Denuvo из Dead Island 2

Как стало известно, сегодня издательство Deep Silver решило удалить защиту Denuvo из Dead Island 2.
Это произошло спустя два с половиной года с момента релиза игры. В июле 2023 года Empress взломала защиту Denuvo в игре, однако с тех пор для Dead Island 2 вышел ряд крупных обновлений и DLC, которые оставались невзломанными.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
На релизе не играл, когда Эмпрес взломал, то же не играл, и сейчас не собираюсь. Увидев геймплей этой помойки, просто решил обойти мимо, и сэкономить своё время. Тем кто погрузился в эту помойку с головой, мои соболезнования.
От первой части мало чем отличается. И что ты ждал от геймплея зомби-шутера?
Ну хз. Лучше последних 2 dying light. Лёгкая атмосфера, юмор без по весточки. Ну а то что тебе не завезли дрочильню на сто часов это твои проблемы.
А ты про серию помой от польских курв, виде Умирающего Света ? тогда да
Это шутка, игра давно уже взломана вот пр%дурки, какой смысл 😵
Вроде как с каждой обновой, надо ломать заново денуво. А ломать не кому, и не понятно когда была взломана игра.
После взлома, могло быть много обнов.
Старая версия?
Аааа это как чтобы мусор не засорялся в мусоропроводе они решили эту защиту удалить.
Игрушка то все равно кал полный, так что даже не знаю кто в этот на серьезе будет играть
Да и там сюжет спорный, а про DLC вообще молчу.
Ты что на серьёзных щщах играешь в игры?
Кажется люди стали забывать зачем вообще нужны видео-игры)
Похоже продукт протух и нет смыла платить лицензию.
Есть ноунейм игры на которых денуво с 2018 висит. Хз по какому принципу она вообще убирается.
Там лицензия давали без срока годности.
// Акжол Амирбай
Хорошая новость, но уже забрал на раздаче в EGS
Но там без длс
Да, но есть DLC Unlocker, тока использовать его на свой страх и риск
Использовать абсолютно спокойно и не надо разводить панику
жду когда дерьмуво удалят с Dead Space Remake
Ладно. Может когда-нибудь поиграю.
Ну можно будет еще разок пробежать
Ну так вторая часть очень спорная мягко говоря.