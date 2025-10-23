Deep Silver удалила защиту Denuvo из Dead Island 2

Как стало известно, сегодня издательство Deep Silver решило удалить защиту Denuvo из Dead Island 2.

Это произошло спустя два с половиной года с момента релиза игры. В июле 2023 года Empress взломала защиту Denuvo в игре, однако с тех пор для Dead Island 2 вышел ряд крупных обновлений и DLC, которые оставались невзломанными.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.