Для Dead Island 2 вышло новое обновление, устраняющее проблемы в базовой игре и DLC

Разработчики из Dambuster Studios выпустили четвертое обновление для зомби-экшена Dead Island 2 на всех платформах, обновив релиз до версии 1.000.008. Патч, направленный на устранение технических проблем, затрагивает как содержимое базовой игры, так и расширение Haus.
Обновление исправляет ошибки с телепортацией врагов, блокирует перенос сохранений и исправляет ошибки в функциях доступности. В патче также исправлены проблемы с визуальными эффектами кооперативных умений, расчетом урона ближнего боя и получением трофея Gore Horse (Увы, это не конина). В число изменений также входят незначительные поправки к различным игровым системам Dead Island 2. К ним относятся общий интерфейс, стабильность мультиплеера, звуковое сопровождение и предложение наград во время миссий.
И наконец, в Haus DLC исправлены телепортация голов зомби и персонажей, столкновение тел, предотвращение появления блокировки в миссии "Found: Zahra" и процесс получения арбалета на дне колодца. Кроме того, упоминаются улучшения в работе камеры, моделей персонажей и интерфейса.
Ознакомиться с полным содержанием четвертого обновления Dead Island 2 можно на официальном сайте.
Молодцы исправляют свои косяки
денуво убрали бы
Геймплей и сюжет в этой игре - одна большая проблема))
Меня больше интересует когда же он выйдет в steam, а то выходок Epica уже хватило
Игра параша, причем ещё похуже чем ссаная даинг лайт.
игра ни о чем, и вообще про зомби они уже сильно надоели, че тем больше нет про что сделать ?