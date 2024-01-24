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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 1 879 оценок

Для Dead Island 2 вышло новое обновление, устраняющее проблемы в базовой игре и DLC

Gruz_
Новости

Разработчики из Dambuster Studios выпустили четвертое обновление для зомби-экшена Dead Island 2 на всех платформах, обновив релиз до версии 1.000.008. Патч, направленный на устранение технических проблем, затрагивает как содержимое базовой игры, так и расширение Haus.

Обновление исправляет ошибки с телепортацией врагов, блокирует перенос сохранений и исправляет ошибки в функциях доступности. В патче также исправлены проблемы с визуальными эффектами кооперативных умений, расчетом урона ближнего боя и получением трофея Gore Horse (Увы, это не конина). В число изменений также входят незначительные поправки к различным игровым системам Dead Island 2. К ним относятся общий интерфейс, стабильность мультиплеера, звуковое сопровождение и предложение наград во время миссий.

И наконец, в Haus DLC исправлены телепортация голов зомби и персонажей, столкновение тел, предотвращение появления блокировки в миссии "Found: Zahra" и процесс получения арбалета на дне колодца. Кроме того, упоминаются улучшения в работе камеры, моделей персонажей и интерфейса.

Ознакомиться с полным содержанием четвертого обновления Dead Island 2 можно на официальном сайте.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Молодцы исправляют свои косяки

2
Rorschach93

денуво убрали бы

0
Jarvis666

Геймплей и сюжет в этой игре - одна большая проблема))

-1
Mazaxfucker

Меня больше интересует когда же он выйдет в steam, а то выходок Epica уже хватило

-3
Max Horror Games

Игра параша, причем ещё похуже чем ссаная даинг лайт.

-4
Wolfenstein

игра ни о чем, и вообще про зомби они уже сильно надоели, че тем больше нет про что сделать ?

-6