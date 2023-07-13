Хакерша EMPRESS сообщила об отличном прогрессе во взломе Dead Island 2 ©

Одиозная хакерша EMPRESS кажется уже практически завершила свою работу над взломом Dead Island 2. Она уже практически закончила работу над кряком для игры и призвала быть готовыми желающих принять участие в бета-тестировании.

Я достаточно продвинулась в создании кряка для Dead Island 2, который была игрой из моей последней подсказки.

Dead Island 2 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и на конец июня продажи игры превысили 2 млн копий.