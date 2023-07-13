Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 037 оценок

Хакерша EMPRESS сообщила об отличном прогрессе во взломе Dead Island 2

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butcher69
Новости

Одиозная хакерша EMPRESS кажется уже практически завершила свою работу над взломом Dead Island 2. Она уже практически закончила работу над кряком для игры и призвала быть готовыми желающих принять участие в бета-тестировании.

Я достаточно продвинулась в создании кряка для Dead Island 2, который была игрой из моей последней подсказки.

Dead Island 2 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и на конец июня продажи игры превысили 2 млн копий.

59
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
andrkar
23
tvorog8088

А он разве на улице...

-4
HoganHog
1
Kratos.s

По комментариям многие негодуют, почему "не игру которую они хотят она взламывает?!" К большому вашему разочарованию эта хакерша единственная которая ломает защиту денуво, больше я не видел никого другого кто бы это делал сейчас. И если вам не нравится, что она взламывает не ту игру которую вы хотите, то вперёд в стим, эпик, покупать желанную вами игру. И это не говоря о том, что кроме взлома игр есть ещё и реальный мир со своими проблемами и желаниями. А на все ваши детские устои "хочу эту игру, а эта плохая", "нету больше игор" и т.д. то откройте для себя реальный мир, с работой и личной жизнью и вы просто будете в шоке, что на игры у вас не так уж и много времени, и ту игру в которую вы хотели сыграть, уже взломали, а вы даже не в курсе были.

9
jax baron

мне норм, мне не нравиться что огромные перерывы она спокойно 2 в месяц ломать может.

4
Shеpard

И на халяву не нужна. Лучше бы взломала каких-нибудь джедаев, или мертвый космос с калипсо и нфс.

7
jax baron

все 3 дго в оптимезации, пускай патчи пилят или дюневу снимают.

1
Stas776 jax baron

Дед Спейс отлично летает

1
Stas776

Они через полгода в Геймпассе будут, смысл?

-1
jax baron Stas776

ага в минус он улетает

-1
Shеpard jax baron

Может на старте и были какие-либо траблы, но на сегодняшний день нормальная там оптимизация. На все эти игры купил оффлайн активацию и прошёл без каких-либо проблем.

1
andrkar
7
zjkjt
7
tvorog8088

Наконец то очнулась.

3
kurskiy

Ждем-с

2
SaintsEagle

Уже готовлю portable раздачу для игры на Rutracker

UPD готово, жду кряка

2
Tiktotayou124

Оперативненько вы)
Но так даже лучше.

1
SaintsEagle Tiktotayou124

ну так кто если не мы)

-1
impostor300

..

2
riptor2012

Ждёмс!

2
FireShow3500

Когда там кряк Ремейка Дед Спейс

1
Andrew Shimansky

уже есть обход полгода)))ты где был???Я уже прошел юез проблем месяц назад)))

0
FireShow3500 Andrew Shimansky

А да? А можно по подробнее

0
Аналиус

ура жи есть!

1
jax baron

поиграю наконец.

0
Scorpion_GamePlay

Отличные новости. Вот бы ещё пообещала когда длц выпустят тоже взломать их.

0
Awareness of greatness

Очередной мусор

0
Rograx

Жаль, я думал Total war warhammer 3 ломает.

0
danilukHF

За дед исланд бабки вроде ей перевели. Поэтому и ломает это сейчас.

3
Janekste

Нафига тебе третий тотал вар вархаммер? В нём в последних обновах нет русского языка. DLC тоже без русского. Играть в такое даже за бесплатно, себя не уважать.

-3
clarkkent Janekste

Очень странный комментарий. А если человек прекрасно владеет английским, почему его должно останавливать отсутствие русского?

1
golab42 clarkkent

Это местный шут, не обращайте внимание)

2
Tiktotayou124

Она реально вышла из запоя?

Давно пора было её взломать.

0
Faaker11

Она? сами верите в эту дичь?

это прыщавые айтишники-задроты, в рваных свитерах

-2
Andrew Shimansky

УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

0
SubaruBrzDream

Умничка,ждем

0
dead2dog

ага, а Marvels midnight Sun слабо взломать?

-2
jax baron

а они сами снимут( игра топ советую)

0
Korn_Katar

+

0
Awareness of greatness jax baron
( игра топ советую)

Для кого как

1
jax baron Awareness of greatness

для нормальных людей, а остальных просьба не беспокоить.

-1
DEDGAMER

Как всегда взламывает всякую дичь на 15 - 20 часов игры.

-4
warp 37

Подожду релиза в Steam, куплю и опробую игру.

-13
Zick211

Dead Island 2 в стиме не будет (отменили в 16 или 17 году)

-3