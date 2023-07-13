Хакерша EMPRESS сообщила об отличном прогрессе во взломе Dead Island 2

Одиозная хакерша EMPRESS кажется уже практически завершила свою работу над взломом Dead Island 2. Она уже практически закончила работу над кряком для игры и призвала быть готовыми желающих принять участие в бета-тестировании.
Я достаточно продвинулась в создании кряка для Dead Island 2, который была игрой из моей последней подсказки.
Dead Island 2 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и на конец июня продажи игры превысили 2 млн копий.
А он разве на улице...
По комментариям многие негодуют, почему "не игру которую они хотят она взламывает?!" К большому вашему разочарованию эта хакерша единственная которая ломает защиту денуво, больше я не видел никого другого кто бы это делал сейчас. И если вам не нравится, что она взламывает не ту игру которую вы хотите, то вперёд в стим, эпик, покупать желанную вами игру. И это не говоря о том, что кроме взлома игр есть ещё и реальный мир со своими проблемами и желаниями. А на все ваши детские устои "хочу эту игру, а эта плохая", "нету больше игор" и т.д. то откройте для себя реальный мир, с работой и личной жизнью и вы просто будете в шоке, что на игры у вас не так уж и много времени, и ту игру в которую вы хотели сыграть, уже взломали, а вы даже не в курсе были.
мне норм, мне не нравиться что огромные перерывы она спокойно 2 в месяц ломать может.
И на халяву не нужна. Лучше бы взломала каких-нибудь джедаев, или мертвый космос с калипсо и нфс.
все 3 дго в оптимезации, пускай патчи пилят или дюневу снимают.
Дед Спейс отлично летает
Они через полгода в Геймпассе будут, смысл?
ага в минус он улетает
Может на старте и были какие-либо траблы, но на сегодняшний день нормальная там оптимизация. На все эти игры купил оффлайн активацию и прошёл без каких-либо проблем.
Наконец то очнулась.
Ждем-с
Уже готовлю portable раздачу для игры на Rutracker
UPD готово, жду кряка
Оперативненько вы)
Но так даже лучше.
ну так кто если не мы)
..
Ждёмс!
Когда там кряк Ремейка Дед Спейс
уже есть обход полгода)))ты где был???Я уже прошел юез проблем месяц назад)))
А да? А можно по подробнее
ура жи есть!
поиграю наконец.
Отличные новости. Вот бы ещё пообещала когда длц выпустят тоже взломать их.
Очередной мусор
Жаль, я думал Total war warhammer 3 ломает.
За дед исланд бабки вроде ей перевели. Поэтому и ломает это сейчас.
Нафига тебе третий тотал вар вархаммер? В нём в последних обновах нет русского языка. DLC тоже без русского. Играть в такое даже за бесплатно, себя не уважать.
Очень странный комментарий. А если человек прекрасно владеет английским, почему его должно останавливать отсутствие русского?
Это местный шут, не обращайте внимание)
Она реально вышла из запоя?
Давно пора было её взломать.
Она? сами верите в эту дичь?
это прыщавые айтишники-задроты, в рваных свитерах
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Умничка,ждем
ага, а Marvels midnight Sun слабо взломать?
а они сами снимут( игра топ советую)
+
Для кого как
для нормальных людей, а остальных просьба не беспокоить.
Как всегда взламывает всякую дичь на 15 - 20 часов игры.
Подожду релиза в Steam, куплю и опробую игру.
Dead Island 2 в стиме не будет (отменили в 16 или 17 году)