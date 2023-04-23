Игроки Dead Island 2 разочарованы тем, что зомби продолжают появляться позади них ©

Игроки Dead Island 2 недовольны появлением зомби в игре: они появляются позади игроков без предупреждения и пугают их.

Как и в первой игре, одной из определяющих особенностей Dead Island 2 является то, что зомби - это сила, с которой нужно считаться. Несмотря на то, что у вас есть тонна инструментов, чтобы нарезать их на кусочки, кубики, раздавить и сжечь, даже одного из нежити может быть достаточно, чтобы уничтожить игрока, если он не будет осторожен. И это без учета того, что они превращаются в хитрых ниндзя и появляются позади игроков.

Однако именно это и происходит с некоторыми игроками. На сабреддите Dead Island DeV4der поделился мемом, в котором выразил свое единственное раздражение игрой - зомби постоянно появляются позади него, нападают из ниоткуда и убивают пугая в процессе.

Серьезно, я только что прибыл в отель, и прежде чем войти, я попытался зачистить территорию перед ним, и я не шучу, я вижу зомби, я поворачиваюсь и отхожу немного назад - все выглядит безопасным - я поворачиваюсь, чтобы атаковать зомби, и получаю удар в зад! Я несколько раз подпрыгивал от страха из-за этого.

Он не единственный - несколько других игроков ответили на эту тему, чтобы поделиться тем, что с ними было то же самое, а один сказал, что это "худшая вещь в игре". Не все согласны с тем, что это такая проблема, некоторые ответили на эту тему, чтобы защитить игру и сказать, что вам просто нужно быть внимательным к ситуации и почаще оглядываться назад.

И дело не только в зомби, появляющихся позади игрока: игроки также жаловались на то, что таймеры респавна в целом очень быстрые и что зомби могут слишком быстро заполнить территорию. Это, в сочетании с тем, что все сбрасывается, когда вы покидаете зону, означает, что в Dead Island 2 очень мало времени, чтобы расслабиться. Опять же, некоторые игроки, похоже, предпочитают это вместо зон, где нет зомби, но скорость возрождения и случайный характер появления зомби, похоже, раздражают большинство игроков.

Справедливости ради стоит отметить, что Dead Island 2 пытается объяснить появление зомби, показывая, что они появляются из канализации (что игрок действительно может иногда увидеть) и могут подниматься из-под земли, но этого объяснения, похоже, недостаточно, чтобы перестать раздражать.