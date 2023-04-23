Dead Island 2 21.04.2023
8.4 831 оценка

Игроки Dead Island 2 разочарованы тем, что зомби продолжают появляться позади них

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R_Mor
Новости

Игроки Dead Island 2 недовольны появлением зомби в игре: они появляются позади игроков без предупреждения и пугают их.

Как и в первой игре, одной из определяющих особенностей Dead Island 2 является то, что зомби - это сила, с которой нужно считаться. Несмотря на то, что у вас есть тонна инструментов, чтобы нарезать их на кусочки, кубики, раздавить и сжечь, даже одного из нежити может быть достаточно, чтобы уничтожить игрока, если он не будет осторожен. И это без учета того, что они превращаются в хитрых ниндзя и появляются позади игроков.

Однако именно это и происходит с некоторыми игроками. На сабреддите Dead Island DeV4der поделился мемом, в котором выразил свое единственное раздражение игрой - зомби постоянно появляются позади него, нападают из ниоткуда и убивают пугая в процессе.

Серьезно, я только что прибыл в отель, и прежде чем войти, я попытался зачистить территорию перед ним, и я не шучу, я вижу зомби, я поворачиваюсь и отхожу немного назад - все выглядит безопасным - я поворачиваюсь, чтобы атаковать зомби, и получаю удар в зад! Я несколько раз подпрыгивал от страха из-за этого.

Он не единственный - несколько других игроков ответили на эту тему, чтобы поделиться тем, что с ними было то же самое, а один сказал, что это "худшая вещь в игре". Не все согласны с тем, что это такая проблема, некоторые ответили на эту тему, чтобы защитить игру и сказать, что вам просто нужно быть внимательным к ситуации и почаще оглядываться назад.

И дело не только в зомби, появляющихся позади игрока: игроки также жаловались на то, что таймеры респавна в целом очень быстрые и что зомби могут слишком быстро заполнить территорию. Это, в сочетании с тем, что все сбрасывается, когда вы покидаете зону, означает, что в Dead Island 2 очень мало времени, чтобы расслабиться. Опять же, некоторые игроки, похоже, предпочитают это вместо зон, где нет зомби, но скорость возрождения и случайный характер появления зомби, похоже, раздражают большинство игроков.

Справедливости ради стоит отметить, что Dead Island 2 пытается объяснить появление зомби, показывая, что они появляются из канализации (что игрок действительно может иногда увидеть) и могут подниматься из-под земли, но этого объяснения, похоже, недостаточно, чтобы перестать раздражать.

-2
21
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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Сyberpunk
Игроки разочарованы, что зомби появляться позади них

А игроки не разочарованы самой игрой? Как оно?

5
Деиман

Им подавай графон, а на сюжет, геймплей им все равно ))

2
Janekste

Оно всё плохо. Dying Light 2 намного круче.

-2
TheNikolay00 Деиман

Выглядит она в целом прилично, но не сказал бы, что прям супер графонисто

2
wianewa Деиман

Там есть графон? Не заметил чёт. На уровне 1й части.

-2
ilyush wianewa

есть. игра красивая

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Это пасхалка, отсылающая к полицейским из КП2077 🤡

3
Hitrus6

Не с полицейскими из Cyberpunk 2077 нечего не сравнится они прям на глазах из воздуха образуются, вот они технологии будущего

0
Janekste Hitrus6

Ни разу такого не видел в киберпанке. Сдаётся мне ты сказки рассказываешь.

-7
Spillik Janekste

Сдается, ты вообще ни в одну игру в жизни не заходил, только на пегаче комменты оставлял.

2
Hitrus6 Janekste

Просто так тебе сдаётся, я игру на релизе на консоли проходил, а потом ещё и на ПК и там и там такой баг, ну какой баг это так разработчики в игре погоню с копами реализовали, а ты наверно игру на Ютубе проходил.

0
SpacePRedator014

Помню подобное было в Dead Rising 2-ом, вроде, ты расчищаешь зону полностью и поворачиваешься, а уже штук 10 ресается снова

1
-zotik-

Я слышал в игре нет опенворлда, это правда?

1
Joelellie

Да правда там даже нет динамической смены погоды.

-2
Shakodzyn

Думаю в патче этак трипетядисятом починят, как и многое другое). Сейчас какая-то тенденция. Нужно все игры помечать плашкой ранняя версия, с последующим релизом. Но крупные компании не хотят признавать сырость своих игр и обещают все исправить, а не сделать сразу качественно... Не реклама стим, но там люди хотя бы пишут, что игра в бета-версии и будет скорее всего допиливаться. Поколение распездяйства.

(Написал последнее слово с ошибкой, но вы поняли). Слово п**да вульгарное нарушение цензуры)

0
vertehwost

народ а у меня одного бонусы пропали хотя я их не тратил?

-1
clarkkent

Да. Кстати, ты очень правильно выбрал пост для своего вопроса. Он как раз для этого был написан.

0
vertehwost clarkkent

почему бы и нет

0
Awareness of greatness

Наверное, у тебя одного

Спойлер
2
vertehwost Awareness of greatness

ладно спасибо

-1
FlexGum

Уже 20+ часов наиграл, пару раз максимум было. Они просто респавнятся быстрее ожидаемого. Высосано из пальца как обычно.

-2