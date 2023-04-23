Игроки Dead Island 2 разочарованы тем, что зомби продолжают появляться позади них

Игроки Dead Island 2 недовольны появлением зомби в игре: они появляются позади игроков без предупреждения и пугают их.
Как и в первой игре, одной из определяющих особенностей Dead Island 2 является то, что зомби - это сила, с которой нужно считаться. Несмотря на то, что у вас есть тонна инструментов, чтобы нарезать их на кусочки, кубики, раздавить и сжечь, даже одного из нежити может быть достаточно, чтобы уничтожить игрока, если он не будет осторожен. И это без учета того, что они превращаются в хитрых ниндзя и появляются позади игроков.
Однако именно это и происходит с некоторыми игроками. На сабреддите Dead Island DeV4der поделился мемом, в котором выразил свое единственное раздражение игрой - зомби постоянно появляются позади него, нападают из ниоткуда и убивают пугая в процессе.
Серьезно, я только что прибыл в отель, и прежде чем войти, я попытался зачистить территорию перед ним, и я не шучу, я вижу зомби, я поворачиваюсь и отхожу немного назад - все выглядит безопасным - я поворачиваюсь, чтобы атаковать зомби, и получаю удар в зад! Я несколько раз подпрыгивал от страха из-за этого.
Он не единственный - несколько других игроков ответили на эту тему, чтобы поделиться тем, что с ними было то же самое, а один сказал, что это "худшая вещь в игре". Не все согласны с тем, что это такая проблема, некоторые ответили на эту тему, чтобы защитить игру и сказать, что вам просто нужно быть внимательным к ситуации и почаще оглядываться назад.
И дело не только в зомби, появляющихся позади игрока: игроки также жаловались на то, что таймеры респавна в целом очень быстрые и что зомби могут слишком быстро заполнить территорию. Это, в сочетании с тем, что все сбрасывается, когда вы покидаете зону, означает, что в Dead Island 2 очень мало времени, чтобы расслабиться. Опять же, некоторые игроки, похоже, предпочитают это вместо зон, где нет зомби, но скорость возрождения и случайный характер появления зомби, похоже, раздражают большинство игроков.
Справедливости ради стоит отметить, что Dead Island 2 пытается объяснить появление зомби, показывая, что они появляются из канализации (что игрок действительно может иногда увидеть) и могут подниматься из-под земли, но этого объяснения, похоже, недостаточно, чтобы перестать раздражать.
А игроки не разочарованы самой игрой? Как оно?
Им подавай графон, а на сюжет, геймплей им все равно ))
Оно всё плохо. Dying Light 2 намного круче.
Выглядит она в целом прилично, но не сказал бы, что прям супер графонисто
Там есть графон? Не заметил чёт. На уровне 1й части.
есть. игра красивая
Это пасхалка, отсылающая к полицейским из КП2077 🤡
Не с полицейскими из Cyberpunk 2077 нечего не сравнится они прям на глазах из воздуха образуются, вот они технологии будущего
Ни разу такого не видел в киберпанке. Сдаётся мне ты сказки рассказываешь.
Сдается, ты вообще ни в одну игру в жизни не заходил, только на пегаче комменты оставлял.
Просто так тебе сдаётся, я игру на релизе на консоли проходил, а потом ещё и на ПК и там и там такой баг, ну какой баг это так разработчики в игре погоню с копами реализовали, а ты наверно игру на Ютубе проходил.
Помню подобное было в Dead Rising 2-ом, вроде, ты расчищаешь зону полностью и поворачиваешься, а уже штук 10 ресается снова
Я слышал в игре нет опенворлда, это правда?
Да правда там даже нет динамической смены погоды.
Думаю в патче этак трипетядисятом починят, как и многое другое). Сейчас какая-то тенденция. Нужно все игры помечать плашкой ранняя версия, с последующим релизом. Но крупные компании не хотят признавать сырость своих игр и обещают все исправить, а не сделать сразу качественно... Не реклама стим, но там люди хотя бы пишут, что игра в бета-версии и будет скорее всего допиливаться. Поколение распездяйства.
(Написал последнее слово с ошибкой, но вы поняли). Слово п**да вульгарное нарушение цензуры)
народ а у меня одного бонусы пропали хотя я их не тратил?
Да. Кстати, ты очень правильно выбрал пост для своего вопроса. Он как раз для этого был написан.
почему бы и нет
Наверное, у тебя одного
ладно спасибо
Уже 20+ часов наиграл, пару раз максимум было. Они просто респавнятся быстрее ожидаемого. Высосано из пальца как обычно.