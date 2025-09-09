Количество игроков Dead Island 2 достигло 20 миллионов; Dead Island 3 уже находится в разработке

Самая дерзкая зомби-франшиза Deep Silver жива и процветает. В 14-ю годовщину выхода оригинальной игры в 2011 году разработчики объявили, что число игроков Dead Island 2 по всему миру превысило 20 миллионов, закрепив за собой статус одной из самых успешных игр в истории серии.

Студия Dambuster Studios подтвердила, что Dead Island 3 уже находится в разработке, продолжая франшизу, которая успешно сочетает в себе экшен, чёрный юмор и характерный кровавый стиль. Хотя никаких конкретных подробностей пока не было раскрыто, компания заверяет, что зомби-апокалипсис ещё далёк от завершения.

С тех пор, как игроки впервые ступили на остров Баной, серия выстраивала свою идентичность вокруг жестоких рукопашных схваток, хаотичного исследования мира и безудержного истребления нежити. Выход Dead Island 2 в апреле 2023 года вдохнул новую жизнь в франшизу, предложив технический подход нового поколения, сеттинг Лос-Анджелеса и продвинутую систему кровопролития, ознаменовавшую собой поворотный момент в жанре.



Однако это ещё далеко не конец Зомпокалипсиса. Сегодня Dambuster Studios подтвердила, что команда уже усердно работает над следующей главой саги Dead Island, пока держа детали в строжайшем секрете. Однако фанаты могут быть уверены: эпидемия ещё далека от завершения.

Результат оказался ошеломляющим: более 20 миллионов игроков вышли на залитые солнцем улицы виртуальной Калифорнии, чтобы сеять хаос в одном из самых жестоких и увлекательных открытых миров последних лет. Теперь, с разработкой Dead Island 3, серия готовится сделать новый рывок вперёд. Хотя информации о сеттинге, дате выхода и платформах нет, всё указывает на то, что Dambuster продолжит делать ставку на запоминающиеся локации, экстремальные бои и извращённый юмор, характерный для серии с самого её появления.