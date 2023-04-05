Креативный директор Dead Island 2 наконец-то ловко объяснил, почему в названии слово "остров" ©

С тех пор как Dead Island 2 была впервые представлена в 2014 году, у всех на уме был один вопрос: почему игра называется Dead Island, если ее действие происходит в Лос-Анджелесе, который, несомненно, является городом, а не островом? Этот вопрос вернулся как бумеранг, когда игра была заново представлена на прошлогодней выставке Gamescom, и мы наконец-то получили ответ, который имеет смысл.

Креативный директор игры Джеймс Уоррал объяснил, что "остров" в Dead Island 2 - это просто метафора, поскольку Лос-Анджелес полностью помещен в карантин и изолирован от всего остального.

Мы полностью понимаем идею этого вопроса. По сути, сюжет Dead Island 2 происходит в городе, который полностью помещен в карантин и изолирован от внешнего мира в ответ на вспышку эпидемии. Поскольку правительство постановило изолировать город от внешнего мира, город становится, в метафорическом смысле, островом; уединенной территорией, которая принимает свой собственный облик.

Учитывая, что ответом могло быть просто "это продолжение оригинальной Dead Island, поэтому мы оставили это название", весьма впечатляет, что Dambuster Studios действительно задумались над этим вопросом, и придумали вполне законный ответ, который больше не должен никого смущать. Тем не менее, душнила во мне все еще считает, что игру следовало бы назвать Dead City.

Говоря о Лос-Анджелесе, на вопрос, что именно в этом городе заставило Dambuster придерживаться его, даже после того, как разработка перешла из рук в руки и проект, по сути, был перезапущен. Он объяснил, что команда "хотела, чтобы наша история о зомби воспевала человеческое", и Лос-Анджелес является тому подтверждением, как в хорошем, так и в плохом смысле.

Интересно, что в том же духе, что и в случае с "Dead Island", Уорралл объяснил, что Лос-Анджелес придает дополнительный импульс сеттингу "рая, превратившегося в ад" оригинальной игры, а "залитый солнцем, экзотический город ангелов" очень хорошо сочетается с тем, как Баной был представлен в первой игре. Очевидно, что Dead Island 2 стремится быть связанной с первой игрой как по названиям, так и по обстановке.