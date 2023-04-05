Креативный директор Dead Island 2 наконец-то ловко объяснил, почему в названии слово "остров"

С тех пор как Dead Island 2 была впервые представлена в 2014 году, у всех на уме был один вопрос: почему игра называется Dead Island, если ее действие происходит в Лос-Анджелесе, который, несомненно, является городом, а не островом? Этот вопрос вернулся как бумеранг, когда игра была заново представлена на прошлогодней выставке Gamescom, и мы наконец-то получили ответ, который имеет смысл.
Креативный директор игры Джеймс Уоррал объяснил, что "остров" в Dead Island 2 - это просто метафора, поскольку Лос-Анджелес полностью помещен в карантин и изолирован от всего остального.
Мы полностью понимаем идею этого вопроса. По сути, сюжет Dead Island 2 происходит в городе, который полностью помещен в карантин и изолирован от внешнего мира в ответ на вспышку эпидемии. Поскольку правительство постановило изолировать город от внешнего мира, город становится, в метафорическом смысле, островом; уединенной территорией, которая принимает свой собственный облик.
Учитывая, что ответом могло быть просто "это продолжение оригинальной Dead Island, поэтому мы оставили это название", весьма впечатляет, что Dambuster Studios действительно задумались над этим вопросом, и придумали вполне законный ответ, который больше не должен никого смущать. Тем не менее, душнила во мне все еще считает, что игру следовало бы назвать Dead City.
Говоря о Лос-Анджелесе, на вопрос, что именно в этом городе заставило Dambuster придерживаться его, даже после того, как разработка перешла из рук в руки и проект, по сути, был перезапущен. Он объяснил, что команда "хотела, чтобы наша история о зомби воспевала человеческое", и Лос-Анджелес является тому подтверждением, как в хорошем, так и в плохом смысле.
Интересно, что в том же духе, что и в случае с "Dead Island", Уорралл объяснил, что Лос-Анджелес придает дополнительный импульс сеттингу "рая, превратившегося в ад" оригинальной игры, а "залитый солнцем, экзотический город ангелов" очень хорошо сочетается с тем, как Баной был представлен в первой игре. Очевидно, что Dead Island 2 стремится быть связанной с первой игрой как по названиям, так и по обстановке.
да вообще пофиг на название, главное чтобы игра была хорошей
Согласен! Даже если б игра называлась "Мертвые не потеют"
согласен ))) какая разница ,а они пытаются обьяснить почему же такое название )))как -будто это так важно...
Да потому что без знакомого названия это очередной боевичок про зомби, которые уже в печёнке. А так хоть фанаты первой игры похавают.
Всё проще. Dead Island известная франшиза и в здравом уме никто не будет себе отказывать заработать старых на фанатах. А ежели сменят название, тогда это опять с нуля раскручивать новую франшизу. Объяснение про карантин это чистый бред.
Остров это всегда остров. Карантин это карантин. Изоляция это изоляция. Ибо по факту остров необязательно изолирован от внешнего мира. Поэтому для меня сравнение карантина с островом неприемлемо. Объяснения разработчиков нелепы. Лучше бы сказали правду, мол у них есть раскрученное известное название франшизы и отказываться от него не хотят, дабы прибыль была повыше, дабы заработать побольше.
старые фанаты и так бы узнали о смене названия, но обьяснение у них и правда бредовое
тоже самое что и Поезд В Пусан 2: Полуостров, поезда как бы нет, но как бы есть
Какое мудрёное "объяснение"! Вы назвали игру Dead Island потому, что делаете сиквел игры Dead Island 2011 года. Вы вообще её не называли, это название студии Techland, а вы просто бабки рубите на франшизе!
Это уже не сиквел а другая история, в ней не будет старых героев
Какое же банальное объяснение
А какое объяснение тебя бы устроило?
На 50 листах, с отсылками к Библии, Фрейду, Смешарикам и руководству по ремонту дизельных двигателей для грузовиков.
мол затупили с названием или просто забили на него, уж куда правдоподобнее
если б они сами не подымали тему названия , про это даже б никто не вспомнил )))))))))))всем похеру....
Надеюсь их систему "флеш" - подхватят и другие, со стороны разработки, эта вещь гениальна, то что надо в таких играх или в особенности, в гребанных звездных войнах, что сейчас выходит, такую механику и геймплей можно совместить, бобанешся
Согласен, еще круче было бы если эту систему реализовали в какой нибудь игре с противниками людьми может даже в рпг с открытым миром вроде tes
что за флеш?
Можете почитать тут — https://www.playground.ru/dead_island_2/news/sistema_flesh_v_dead_island_2_radikalno_uluchshit_vash_opyt-1234369
Если коротко, процедурная генерация увечий, расчленения и пр фишек окружающей среды на действия персонажа к нпс, ну или видео глянуть на геймплей.
Мог-бы сказать проще = КАМН, ВОКРУГ МОРЕ мы на острове , че вам еще надо -_- нет б... назовем игру Dead Jungle ..... А не назвали Мёртвый Город(хотя оно напрашивается, раз он заливает про СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ), потому-что с брэндом Dead Island уже все знакомы и менять название это удар по корману, ибо аудитория не сможет поймать гусей о чём ЭТО... вот чё он сказать явно хотел.... Хотя выше перечисленные названия имеют место быть как DLC или Спин-оффы... но для этого ОСНОВНОЙ бренд должен быть на слуху, кроме того что ведется разработка ХЗ сколько лет -_- ибо тем кто ждал уже давно забили, а те кто новенькие после Дайна с его паркуром на это будут стрёмно смотреть...
"душнила во мне все еще считает, что игру следовало бы назвать Dead City"
Душнила считал бы, что игру следовало назвать Undead City, ведь по факту зомби не окончательно мертвы :)
выкрутился :)
Началось всё с острова, и было бы странно если бы продолжение назвали иначе, даже если место действия изменилось.
почему нет? сделали бы трилогию dead island, dead city, dead space. хотя погодите ка...
Ага, потому что - Гладиолус.
https://www.playground.ru/dead_island_2/news/avtory_dead_island_2_obyasnili_pochemu_dejstvie_proishodit_v_los_andzhelese_kotoryj_ne_yavlyaetsya_ostrovom-1254037
для справки, они уже оправдывались 3 месяца обратно. так что видать традиция теперь у них какая то на эту тему
Все проще. Это имя известного бренда. Бизнес, ничего личного.
на этот вопрос еще в 2014 году был данный ответ, и уже на этот вопрос неоднократно блоги здесь появлялись, одно и тоже без конца мусолите.