Локации из Dead Island 2 сравнили с реальными местами из Лос-Анджелеса ©

Блогер ElAnalistaDeBits поиграл в Dead Island 2 и сделал подробное видео сравнение локаций игры и реальных мест из Лос-Анджелеса, на которых они основаны. За этот месяц это уже вторая игра с локациями из этого солнечного города, до этого блогер сделал аналогичное сравнение в Horizon Forbidden West: Burning Shores.

И если в приключениях Элой мы видим разрушенный постапокалиптический Лос-Анджелес, то в данном случае внутриигровые локации и достопримечательности порой не сильно отличаются от того, что можно увидеть в нашей жизни.

Кровавый зомби-экшен Dead Island 2 доступен на PC, PlayStation и Xbox.