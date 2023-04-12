Некоторые счастливчики уже получили диски с Dead Island 2, которая выйдет через десять дней ©

Как было замечено на Reddit, один счастливчик уже получил свою копию Dead Island 2 за 10 до релиза. Неясно, является ли это уникальным случаем, или другие копии уже разлетелись по сети, но, как поделился счастливый поклонник в комментариях к своему сообщению, он получил свою копию "от парня на eBay", у которого была "куча копий" - так что тем, кто сделал предварительный заказ у крупных ритейлеров, вероятно, придется подождать до официальной даты выхода игры.

Если вам не терпится заполучить Dead Island 2, хорошая новость заключается в том, что, по словам фаната, игра в основном оправдала их ожидания. Согласно комментариям в посте, сиквел играет "очень плавно", и за семь часов игры у фаната ни разу не было сбоев или падения частоты кадров. Они также отметили, что жестокость и насилие — лучшая часть Dead Island 2 и что она "не воспринимает себя серьезно", но в хорошем смысле, как игры Borderlands.

Нет ничего удивительного в том, что кровопролитие придется по вкусу фанатам, ведь, как рассказал режиссер игры, ранее Dead Island 2 была вдохновлена комедийными ужастиками 80-х годов, что подразумевает много захватывающего экшена и хорошего юмора. Более того, разработчик Dambuster Studios создал для сиквела систему "Flesh", которая делает кровавые сцены игры еще более отвратительными, чем вы ожидали.