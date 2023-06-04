По словам разработчиков Dead Island 2, команда уже "заложила основу" для возможного выхода третьей части ©

Серия дебютировала в 2011 году и получила признание в основном за оригинальную атмосферу и интересный кооперативный режим. Последняя часть, Dead Island 2, была выпущена в 2023 году, и это после многих лет задержек и смены разработчиков.

Можем ли мы рассчитывать на Dead Island 3? Официальной информации об этом пока нет, но есть некоторые намеки, которые могут свидетельствовать о том, что игра находится в планах. В интервью Game Rant один из разработчиков Dead Island 2 из Dambuster Studios сказал, что команда "заложила основу" для возможного выхода Dead Island 3, учитывая открытую концовку второй части. Однако пока неясно, будет ли Dambuster Studios продолжать серию Dead Island или перейдет к другому проекту. Не исключено, что издатель будет заинтересован в продолжении франшизы.

Однако открытая концовка и очень хорошие продажи игры, похоже, подтверждают, что игра может быть уже в разработке. Нам остается только ждать дополнительной информации. А пока мы можем насладиться игрой Dead Island 2, которая доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.