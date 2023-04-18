Полсотни зомби преследуют блогера - смотрим крутую рекламу экшена Dead Island 2 ©

Уже через несколько дней состоится долгожданный релиз полноценного продолжения Dead Island, которые многие фанаты ждали больше 12 лет. В предвкушении скорого выхода зомби-экшена, издатель в лице Deep Silver организовал необычную рекламную компанию для продвижения игры, пригласив популярного зарубежного блогера Дрю Дирксена. Он стал целью для полусотни кровожадных зомби прямо на улицах Лос-Анджелеса.

Чтобы подчеркнуть суровый мир зомби-апокалипсиса в Dead Island 2, блогер решил на себе проверить, какого это убегать от целой толпы заряжённых людей. В качестве небольшого эксперимента он пригласил около 50 человек и попытался скрыться от них по оживленным улицам Лос-Анджелеса.

Как показывает ролик, небольшая группа зомби практически не представляет опасности для готового человека. Однако когда вас преследует уже полдюжины заряжённых оторваться от них будет непросто. Блогер довольно быстро вымотался и чтобы не быть съеденным заказал всем по бургеру.