Dead Island 2 21.04.2023
8.5 770 оценок

Полсотни зомби преследуют блогера - смотрим крутую рекламу экшена Dead Island 2

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Gutsz
Новости

Уже через несколько дней состоится долгожданный релиз полноценного продолжения Dead Island, которые многие фанаты ждали больше 12 лет. В предвкушении скорого выхода зомби-экшена, издатель в лице Deep Silver организовал необычную рекламную компанию для продвижения игры, пригласив популярного зарубежного блогера Дрю Дирксена. Он стал целью для полусотни кровожадных зомби прямо на улицах Лос-Анджелеса.

Чтобы подчеркнуть суровый мир зомби-апокалипсиса в Dead Island 2, блогер решил на себе проверить, какого это убегать от целой толпы заряжённых людей. В качестве небольшого эксперимента он пригласил около 50 человек и попытался скрыться от них по оживленным улицам Лос-Анджелеса.

Как показывает ролик, небольшая группа зомби практически не представляет опасности для готового человека. Однако когда вас преследует уже полдюжины заряжённых оторваться от них будет непросто. Блогер довольно быстро вымотался и чтобы не быть съеденным заказал всем по бургеру.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
H-DS

Давно такой упоротой хрени не смотрел) а снято так, словно какое-то потрясающее исследование провели

2
Adamantokha_00

Кровь из глаз полилась....

1
besnovaty1986

"Блогера" звучит как пи***ра. Впрочем никакой разницы.

1
Siriy

Какаха.

1
Jarvis666

Контент на уровне А4, такой же для малолетних детсадовцев

1