Появился пользовательский рейтинг Dead Island 2 на Metacritic: игроки считают его лучше Dying Light 2 ©

Недавно состоялся релиз приключенческого экшена на зомби-тематику "Dead Island 2", после чего появились пользовательские оценки игры на Metacritic. На момент публикации игру оценили в общей сложности 79 пользователей (версия для PS5). Общая оценка пользователей составляет 7,4 балла, что не вполне приемлемо.

В частности, среди положительных отзывов можно выделить то, что в "Dead Island 2" отличная боевая система, а сюжет сохранил дух предыдущей игры. По словам некоторых пользователей, качество графики и физических эффектов в игре великолепно, а мир игры кажется "реалистичным", наполненным различными мелкими деталями, что в целом создает ощущение погружения в игру.

Есть и такие игроки, которым очень нравится "Dead Island 2", они говорят, что "Dead Island 2" - лучшая игра, она лучше, чем "Dying Light 2", а экшен в игры просто на высоте.

Игроки, оставившие отрицательные отзывы, отметили, что хотя сама по себе карта игры очень большая, разработчики не поощряют игроков к ее изучению. Стоит вам зачистить территорию и начать ее исследовать, как зомби вновь и вновь появляются. В отрицательных отзывах также говорится, что геймплей этой игры не очень интересен.

По мнению некоторых игроков, "Dead Island 2" кажется немного устаревшей, ее кооперативный режим относительно заезжен, сюжет скучен, а сражения надоедают уже через несколько часов, а перестрелки — затянутые.