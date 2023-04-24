Появился пользовательский рейтинг Dead Island 2 на Metacritic: игроки считают его лучше Dying Light 2

Недавно состоялся релиз приключенческого экшена на зомби-тематику "Dead Island 2", после чего появились пользовательские оценки игры на Metacritic. На момент публикации игру оценили в общей сложности 79 пользователей (версия для PS5). Общая оценка пользователей составляет 7,4 балла, что не вполне приемлемо.
В частности, среди положительных отзывов можно выделить то, что в "Dead Island 2" отличная боевая система, а сюжет сохранил дух предыдущей игры. По словам некоторых пользователей, качество графики и физических эффектов в игре великолепно, а мир игры кажется "реалистичным", наполненным различными мелкими деталями, что в целом создает ощущение погружения в игру.
Есть и такие игроки, которым очень нравится "Dead Island 2", они говорят, что "Dead Island 2" - лучшая игра, она лучше, чем "Dying Light 2", а экшен в игры просто на высоте.
Игроки, оставившие отрицательные отзывы, отметили, что хотя сама по себе карта игры очень большая, разработчики не поощряют игроков к ее изучению. Стоит вам зачистить территорию и начать ее исследовать, как зомби вновь и вновь появляются. В отрицательных отзывах также говорится, что геймплей этой игры не очень интересен.
По мнению некоторых игроков, "Dead Island 2" кажется немного устаревшей, ее кооперативный режим относительно заезжен, сюжет скучен, а сражения надоедают уже через несколько часов, а перестрелки — затянутые.
DL2 и DI2 на мой скромный взгляд игры про разное.DL2 это про сложные взаимоотношения людей в мире где мертвецы скорее как фон на заднем плане.а DI2 игра, где они уже в главных ролях и речь в основном только про них. Тут уже кому что...
Ну типа DL - это скорее как TLoU, а DI - это типа dead rising.
Сложные взаимоотношения, а ты приколист. Давно "сходи,принеси,убей" за подобное считается? Сложные отношения про RDR2, но точно не про эту польскую недоделку
Ты описываешь как выглядят задания в игре,а я говорю про взаимоотношения между людьми.Этот с этим,но против этого,тот с другим,но против того.Этот с вами,тогда мы против вас и т.д.Самый хороший пример это сериал Ходячие.Люди занимаются срачем друг с другом 24/7 и где то там бегают мертвецы.Так же и здесь. Причем тут РДР? Здесь сравнение DL2и DI2.И если что, то я ничего не имею против RDR,но честно говоря не заходит она мне.Вот висит она у меня уже довольно давно,прилично наиграл,а желания играть особо и нет.
Наличии огнестрела оч. радует, но нет паркура DL(
Глянул 6 часов прохождения, очень скучный геймплей, одно и тоже из раза в раз. В это надо играть самому в коопе, мож будет норм
Естественно, потому как есть оружие разнообразное! )
"экшн в игрЫ" - деревня
Графен получился зачётный. Он то однозначно лучше чем в ДЛ2. Не люблю игры про зомби но может даже сыграю из за такой сочной картинки.
И эта правда. Про ДС 2 хочу забыть, такое ужасное ощущение после игры в неё. А в эту кайфую от убийства зомби. А сюжет что там что там лажа.
Да даже Dying Light 1 лучше.
"Да даже"!?
DL1 не то что даже, он просто эталон качества и того как нужно делать игры с зомби, а если б там еще сделали сильный сюжет с диалогами аля Ведьмак, то цены б такой игре не было!
А вот DL2 это просто шляпа и даунгрейд даже сильных сторон первой части.
Спорно что действительно лучше, тем более если не играл в DI2, но я не удивлюсь если DI2 окажеться лучше DL2, разработчики последней сделали какой-то даунгрейд в сравнении с первой частью, при чем везде, в механике, геймплее, физике, та даже графике.
Мне зашла игра, даже очень , в начале думал , что только в коопе будет интересно играть , но и в соло отлично играется , прошли уже больше половины игры , а убивать зомбаков не надоело! здесь в отличии от DL2 реально классно использовать окружение для убийства ходоков, например врубить сигналку у машины и собрав толпу мертвяков возле бензовоза ,продырявить его, вынуть этот аккумулятор из машины , кинуть его подорвав всю эту толпу , наблюдая как летят куски мяса , конечности и как на глазах обгорают до костей шагающие тела ;)
Игра пустышка и сделана чисто для "галочки",а вдруг прокатит, ждали-берите,кушайте с повидлом.
Ну dl2 получилась настолько убогой, что с ней dead island 2 кажется
епть, а чем убог? Игра с выбором, зомби есть, расчлененки + пушек моря, потом еще и летать дают. Шо ни так7
В дл2 Огнестрела нет, выносливость тратится когда залезаешь вертикально на что-то и из-за этого открыть убежища становится проблематично, а также ночью из-за болезни гг не особо побегаешь.
Ну в реальности у тебя тоже будет выносливость тратиться, когда будешь куда то карабкаться. А чтоб ночью бегать, ешь усилители иммунитета.
Ты лезешь и тратишь выносливость. Это логично. Качайся как говорится. Ищи ингибиторы
Нет огнестрела - сомнительный минус.
Побегай и иди к ултрафиолету, в чем трабла? Это не те минусы из за которой игра фигня
Так тут не реальная жизнь, а игра.
помню на релизе DL2 все комменты были залиты дерьмицом, сейчас же чуть ли не восхваляют, все потому что защиту убрали, и нищита такая "о крутая игра, она лучше чем эта ( у которой защита ) " клоуны короче) я в обе игры играю в дни релиза, и обе хороши и индивидуальны.
Нищета тут только у тебя одного, и она у тебя в бестолковке твоей.
Молодец поддерживай разработчиков покупая по 3 копии и тестируй на старте, а мы элита, потом поиграем в доделанную без Denuvo))
DL2 получилась ванильной какой то , с самого начала ,в DI2 еще не играл по этому ничего кукарекать не буду ,как поиграю ,буду говорить!
Да и разные это игры ,что их сравнивать в целом то....
это пол года-год нужно ждать, пока денуво удалят
Зато доделанная протестированная хорошими богатыми людьми поддерживающие разработчиков и ещё плюсов нам дополнений докучи накидают. Надо играть в качественный пропатченный продукт без Denuvo, а не то что на старте фигню недоделанную.))