Производительность Dead Island 2 протестировали на народных GTX 1050 ti, 1650 и RTX 3050 ©

Пусть недавно вышедшая Dead Island 2 и не наделала много шума, но она не перестает быть достаточно веселой и любопытной игрой, за которой будет приятно скоротать несколько вечеров. При этом вам не потребуется очень мощный компьютер.

Благодаря стараниям блогера с канала Santiago Santiago появилась информация о реальной производительности игры на народных видеокартах. Тесты производились на как на, сравнительно, бюджетной RTX 3050 так и на народной любимице Nvidia GTX 1650. Даже старушку GTX 1050 ti без внимания не оставили.

Начнем с результатов GTX 1050 ti: на средних настройках и разрешении FullHD показатели были весьма неплохими. Хоть местами счетчик и падал до отметок в 20-30 fps в среднем держался в районе 50 fps. Повышение настроек не сильно сказалось на счетчике кадров, а вот сброс разрешения до 900р позволи “выжать” кадры доходящие до 90.

Nvidia GTX 1650 неплохо справлялась с игрой на высоких настройках, со средним качеством текстур и FSR2 в режиме “Качество”. Согласитесь: 70-80 fps в открытом мире и просадку до 50fps во время активных стычек трудно назвать иначе, как хорошим результатом, учитывая возраст видеокарты.

Ну и, наконец, самая доступная видеокарта прошлого поколения, RTX 3050 показывала кадры в районе 70fps при разрешении 1440p, высоких настройках и FSR2 в режиме “Качество”. Хорошая оптимизация Dead Island 2 позволила не самой производительной карте запустить себя даже в 4К! Правда без помощи FSR2 с комфортом поиграть точно не получится (20fps для динамичной игры — это весьма посредственно), но с помощью технологии масштабирования все становится куда лучше. При включении FSR2 в режим “производительность” можно приблизиться к эталонным 60 fps.

С полным роликом, демонстрирующим все тесты можно ознакомиться ниже:

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