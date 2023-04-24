Разработчики Dead Island 2 рассматривают возможность добавить Новую игру+ ©

Команда разработчиков Dead Island 2, по крайней мере, рассматривает идею добавления режима Новая игра+.

Сегодня директор по дизайну Dead Island 2 Адам Дакетт выступил на твиче на XboxOn. Дакетт отвечал на вопросы зрителей, и хотя директор по дизайну не стал отвечать на различные вопросы о новой игре+, за него ответил другой сотрудник студии.

"Некоторые из вас спрашивают о новой игре+", - написал сотрудник Dambuster Studios в чате твич-канала. "Команда разработчиков рассматривает этот вопрос, поэтому следите за обновлениями на социальных каналах Dead Island 2"

Это определенно не является гарантией того, что Dambuster Studios добавит новую игру+ в Dead Island 2 в будущем, тем более в ближайшем будущем. Тем не менее, это положительный знак того, что студия активно изучает возможность появления этой функции и реагирует или, по крайней мере, учитывает просьбы игроков спустя всего несколько дней после запуска игры.

Дакетт ответил на несколько других вопросов и раскрыл некоторые интригующие подробности. В частности, директор по дизайну отметил, что дико жуткая система "Плоть" была одной из первых, разработанных для Dead Island 2, и Dambuster Studios никогда не рассматривала для сиквела другой сеттинг за пределами Лос-Анджелеса.

Кроме того, Дакетт сказал, что команда разработчиков была вынуждена дать регенерирующим зомби нижнее белье, чтобы предотвратить некоторые "неприятные" моменты. Не нужно большого воображения, чтобы понять, о чем говорит Дакетт.