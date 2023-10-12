Свежие подробности и геймплей первого сюжетного дополнения к Dead Island 2 ©

Компания Deep Silver совместно с разработчиками из студии Dambuster анонсировала дополнение к Dead Island 2. Это будет первое сюжетное расширение, которое добавит в игру новую локацию и мрачную историю в уже без того жестоком мире кровавого зомби-экшена. Релиз DLC состоится уже через месяц и сегодня у нас есть более детальное описание его содержимого, а также первый геймплей.

Создатели Dead Island 2 опубликовали целую серию видеороликов с обзором ключевых новшеств в дополнении под названием Haus. Ролики не выделяются особой продолжительностью, но они позволяют увидеть отрывки игрового процесса на новых локациях с использованием добавленного в экшен оружия.

В этом расширении игроки смогут отправиться в живописный Малибу, который под зомбиапокалипсисом превратился в центр загадочного культа, который возглавляется жестоким человеком по имени Константин. Новые локация и события позволяют игрокам погрузиться в настоящий хоррор с элементами психоделики.

Выжить в этом мистическом безумии вам помогут 8 новых карт навыков, а также новое оружие:

Арбалет K-ROSSBOW – создан для точности и смертоносности, обрушивайте разрушительную огневую мощь на большие расстояния и с легкостью взрывайте мозги зомби.

Огненный резак Hog Roaster – идеальный билет на интуитивное убийство. Зачем убивать только зомби, если можно одновременно их приготовить на гриле?

Мощный молот и очень острый меч.

Первое дополнение к Dead Island 2 выйдет уже 2 ноября. Релиз второго дополнения к игре состоится позднее, во второй половине 2024 года.