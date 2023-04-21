Технические энтузиасты из Digital Foundry остались очень довольны консольными версиями Dead Island 2 ©

Digital Foundry взялась за Dead Island 2, которая находилась в разработке почти десять лет, и британские журналисты хвалят эту работу, которая в конечном итоге обеспечивает ожидаемые впечатления с точки зрения плавности анимации и качества изображения.

Многие редакторы тестировали Dead Island 2 на консолях текущего поколения или мощных ПК, но, как мы знаем, игра также вышла на PlayStation 4 и Xbox One. Как выяснилось — независимо от принадлежности платформы, игроки могут рассчитывать на хороший геймплей.

Digital Foundry напоминает нам о значительном курьезе - Dead Island 2 была анонсирована через год после выхода PlayStation 4... и с тех пор многое произошло. Однако разработчики не забыли об аппаратном обеспечении предыдущего поколения и обеспечили солидный геймплей.

Dead Island 2 на базовой Xbox One работает в родном разрешении 1600x900 с "целевой" частотой 30 кадров в секунду, и это "удивительно плавный опыт" - с небольшими провалами. На базовой PlayStation 4 мы можем рассчитывать на родное разрешение 1080p с некоторыми (большими) проблемами с плавностью анимации, но в целом геймеры также могут рассчитывать на 30 кадров в секунду.

Однако здесь возникает ограничение - Dead Island 2 на PS4 и XOne (базовая версия) не может быть хостом для сетевых игр. Эта возможность уже доступна на PS4 Pro и XOneX.

На вышеупомянутом "улучшенном" оборудовании мы получаем 2560x1440p и 30 кадров в секунду - на PlayStation 4 Pro и Xbox One X игра работает "почти идеально".

На PS5 и XSX, тем временем, вы будете играть в Dead Island при 60 кадрах при 3072x1728p - вы будете иногда сталкиваться с небольшими провалами на Xbox Series X, которые больше на Xbox Series S.

Учитывая долгую историю разработки игры, в течение которой она неоднократно переходила из рук в руки, тот факт, что Dead Island 2 так хорошо работает на всех консолях последнего и текущего поколения Xbox и PlayStation, должен стать поводом для радости.