Тестирование и сравнение Dead Island 2 на ПК, PS5 и Xbox Series S/X

Небезызвестный YouTube-пользователь ElAnalistaDeBits опубликовал ещё одно сравнительно видео, посвящённое грядущему зомби-экшену от первого лица Dead Island 2, который выходит в ближайшую пятницу, 21 апреля, на ПК, PS5, Xbox Series S/X, а также консолях предыдущего поколения PS4 и Xbox One. В предыдущем видео автор провёл сравнение консолей Xbox, как текущего, так и прошлого поколений, а в новом сосредоточился на сравнении ПК версии с новейшими консолями.
Разрешение:
- Xbox Series S: 1080p / 60 кадров в секунду
- Xbox Series X: 1800p / 60 кадров в секунду
- PS5: 1800p / 60 кадров в секунду
Основные особенности:
- Все консольные версии имеют единый режим отображения.
- Xbox Series S не включает динамические тени, создаваемые такими источниками света, как фонарик, и имеет текстуры с более низким разрешением по сравнению с другими версиями.
- ПК показывает небольшие улучшения во всех аспектах, но все версии поддерживают очень хороший уровень.
- Dead Island 2 не использует трассировку лучей. Однако из-за отсутствия циклов день/ночь в реальном времени удалось добиться высокого уровня встроенного глобального освещения (особенно в помещении).
- Отражения, напротив, ни в одной версии не убедительны. Некоторые используют кубические карты низкого разрешения, которые портят внешний вид.
- ПК-версия не включает DLSS, только FSR.
ElAnalistaDeBits отметил, что Dead Island 2 — одна из лучших оптимизированных игр, которые он видел на UE4, солидный и приятный опыт на любой из 4 платформ.
Как игра то?
Шлак походу... Был бы открытый мир, а так ещё и линейка..
ббррр... значит буду дальше играть в Burning Whores
Что и требовалось доказать...
Unreal Engine все был лучшим движком и в плане оптимизации, и в плане возможностей, но 4я версия что-то дала конечно маху в этом. Что не проект, то проблемы с оптимизацией. Кажется только одна Gears of War 4 была нормально оптимизированной.
У этого обзорщика был нормальный саунд на тестах, сейсас видимо у него депрессия