Тестирование и сравнение Dead Island 2 на ПК, PS5 и Xbox Series S/X ©

Небезызвестный YouTube-пользователь ElAnalistaDeBits опубликовал ещё одно сравнительно видео, посвящённое грядущему зомби-экшену от первого лица Dead Island 2, который выходит в ближайшую пятницу, 21 апреля, на ПК, PS5, Xbox Series S/X, а также консолях предыдущего поколения PS4 и Xbox One. В предыдущем видео автор провёл сравнение консолей Xbox, как текущего, так и прошлого поколений, а в новом сосредоточился на сравнении ПК версии с новейшими консолями.

Разрешение:

Xbox Series S: 1080p / 60 кадров в секунду

Xbox Series X: 1800p / 60 кадров в секунду

PS5: 1800p / 60 кадров в секунду

Основные особенности:

Все консольные версии имеют единый режим отображения.

Xbox Series S не включает динамические тени, создаваемые такими источниками света, как фонарик, и имеет текстуры с более низким разрешением по сравнению с другими версиями.

ПК показывает небольшие улучшения во всех аспектах, но все версии поддерживают очень хороший уровень.

Dead Island 2 не использует трассировку лучей. Однако из-за отсутствия циклов день/ночь в реальном времени удалось добиться высокого уровня встроенного глобального освещения (особенно в помещении).

Отражения, напротив, ни в одной версии не убедительны. Некоторые используют кубические карты низкого разрешения, которые портят внешний вид.

ПК-версия не включает DLSS, только FSR.

ElAnalistaDeBits отметил, что Dead Island 2 — одна из лучших оптимизированных игр, которые он видел на UE4, солидный и приятный опыт на любой из 4 платформ.