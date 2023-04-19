Dead Island 2 21.04.2023
8.5 774 оценки

Тестирование и сравнение Dead Island 2 на ПК, PS5 и Xbox Series S/X

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monk70
Новости

Небезызвестный YouTube-пользователь ElAnalistaDeBits опубликовал ещё одно сравнительно видео, посвящённое грядущему зомби-экшену от первого лица Dead Island 2, который выходит в ближайшую пятницу, 21 апреля, на ПК, PS5, Xbox Series S/X, а также консолях предыдущего поколения PS4 и Xbox One. В предыдущем видео автор провёл сравнение консолей Xbox, как текущего, так и прошлого поколений, а в новом сосредоточился на сравнении ПК версии с новейшими консолями.

Разрешение:

  • Xbox Series S: 1080p / 60 кадров в секунду
  • Xbox Series X: 1800p / 60 кадров в секунду
  • PS5: 1800p / 60 кадров в секунду

Основные особенности:

  • Все консольные версии имеют единый режим отображения.
  • Xbox Series S не включает динамические тени, создаваемые такими источниками света, как фонарик, и имеет текстуры с более низким разрешением по сравнению с другими версиями.
  • ПК показывает небольшие улучшения во всех аспектах, но все версии поддерживают очень хороший уровень.
  • Dead Island 2 не использует трассировку лучей. Однако из-за отсутствия циклов день/ночь в реальном времени удалось добиться высокого уровня встроенного глобального освещения (особенно в помещении).
  • Отражения, напротив, ни в одной версии не убедительны. Некоторые используют кубические карты низкого разрешения, которые портят внешний вид.
  • ПК-версия не включает DLSS, только FSR.

ElAnalistaDeBits отметил, что Dead Island 2 — одна из лучших оптимизированных игр, которые он видел на UE4, солидный и приятный опыт на любой из 4 платформ.

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Зомби-экшен Dead Island 2 получает сдержанные оценки от критиков
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Сyberpunk

Как игра то?

1
askazanov

Шлак походу... Был бы открытый мир, а так ещё и линейка..

1
Сyberpunk askazanov

ббррр... значит буду дальше играть в Burning Whores

1
Roman123sadsaeqw

Что и требовалось доказать...

1
Batchankoff

Unreal Engine все был лучшим движком и в плане оптимизации, и в плане возможностей, но 4я версия что-то дала конечно маху в этом. Что не проект, то проблемы с оптимизацией. Кажется только одна Gears of War 4 была нормально оптимизированной.

1
Xplitx

У этого обзорщика был нормальный саунд на тестах, сейсас видимо у него депрессия

0