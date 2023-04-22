В новом ролике авторы Dead Island 2 рассказали несколько подробностей о создании системы повреждения зомби ©

Dead Island 2 была первоначально представлена с трейлером на выставке E3 в 2014 году, но из-за проблем с разработкой фанаты несколько лет не получали никаких новых новостей. За последнее десятилетие Dead Island 2 неоднократно меняла студии, в результате чего многие скептики задавались вопросом, выйдет ли игра вообще.

Изначально студия Yager Development была назначена ответственной за сиквел после того, как серия была передана Techland, которая продолжила разработку паркур-геймплея серии Dying Light. Однако в 2015 году Yager была отстранена от проекта, а в следующем году ее сменила Sumo Digital. Затем Sumo Digital также была отстранена, а Dambuster Studios взяла на себя ответственность и продолжила в 2019 году.

Вчера многострадальная игра вышла на рынок и портал IGN опубликовал новый ролик, в котором разработчики рассказали о системе FLASH, крайне подробной и красочной системы повреждений зомби, которая стала визитной карточкой игры ещё до её выхода, и буквально в каждом превью уделялась хотя бы пара слов этой впечатляющей особенности.

Система и правда довольно интересная и учитывает тип урона, направление и силу удара, а сами зомби смоделированы многослойными, со скелетом, мышцами, органами. Но изначально у разработчиков даже не было надежды на создание такой проработанной системы:

Зомби-экшен получил сдержанные оценки от прессы и блогеров, но в целом большинство из них назвало его "кровавым и веселым", просто ему не достает новых идей и геймплейных механик. Но это не всегда плохо.