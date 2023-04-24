В новом ролике сравнили Dead Island 2 с версией 2014 года

В прошлую пятницу, 21 апреля, состоялся релиз многострадального зомби-экшена Dead Island 2, которая была показана в 2014 году, а затем утонула в производственном аду и за прошедшие годы многие утратили веру в то, что игру смогут выпустить.
Блогер Dan Allen Gaming решил вспомнить, как Dead Island 2 выглядела в 2014 году и наглядно сравнить имеющиеся кадры с тем, что в итоге получили игроки в 2023 году. Автор ролика сравнил разнообразные элементы окружения, расчлененку, модели врагов и эффекты от стрельбы и взрывов.
Кроме того, на днях старший художник DICE Петри Лявялахти поделился потрясающими скриншотами.
Dead Island 2 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Это же абсолютно две разные игры
в старом билде двери закрывать можно было + зомби могли ее разломать, в релизе дверь не закрыть, и тем более не разрушить)