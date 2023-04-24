Dead Island 2 21.04.2023
8.3 841 оценка

В новом ролике сравнили Dead Island 2 с версией 2014 года

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butcher69
Новости

В прошлую пятницу, 21 апреля, состоялся релиз многострадального зомби-экшена Dead Island 2, которая была показана в 2014 году, а затем утонула в производственном аду и за прошедшие годы многие утратили веру в то, что игру смогут выпустить.

Блогер Dan Allen Gaming решил вспомнить, как Dead Island 2 выглядела в 2014 году и наглядно сравнить имеющиеся кадры с тем, что в итоге получили игроки в 2023 году. Автор ролика сравнил разнообразные элементы окружения, расчлененку, модели врагов и эффекты от стрельбы и взрывов.

Кроме того, на днях старший художник DICE Петри Лявялахти поделился потрясающими скриншотами.

Dead Island 2 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Dead Island 2 "Трейнер +21" [1.0] {peizhaochen}
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Talkyfuzzball

Это же абсолютно две разные игры

2
CAN I HABE PIZZA PLS
-1
Dmitry_Quant

в старом билде двери закрывать можно было + зомби могли ее разломать, в релизе дверь не закрыть, и тем более не разрушить)

-1