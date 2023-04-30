В новом видео разработчики Dead Island 2 рассказывают, как вернули игру к жизни

Dead Island 2 казалось мертвой и похороненной, спустя несколько лет после анонса и после прощания с Yager Development, а также многочисленных перезапусков, которые происходили за кулисами. Ну а IGN выпустил видео, в котором авторы игры рассказывают, как его вернули игру к жизни.
Анонсированная на E3 2014, Dead Island 2 поразила всех своим дебютом, благодаря особенно увлекательному кинематографическому трейлеру, но затем проект быстро умолк из-за внутренних проблем, приведших к отказу от первоначальной команды разработчиков.
В конце концов работа была поручена Dambuster Studios, которая сумела с помощью некоторых эффективных интуиций восстановить игру и добиться большого успеха, если учесть, что общий объем продаж Dead Island 2 превысил миллион копий за три дня.
В основе этого потрясающего восстановления, безусловно, лежит технология FLESH, которая увеличивает удовольствие от столкновения и расчленения зомби на улицах Hell-A, но это не единственные достоинства действия, которое, кажется, убедило игроков гораздо больше, чем критиков.
глупцы нужно было ее в стим добавлять, а не в это сраный епик
и денуво не ставить
Игра классная, не напряжная, нет этой заколебавшей темы "сложных взаимотношений людей в постапокалипсисе". Лёгкий сюжет с интригой, забавные персонажи, яркие красивые локации, хороший юмор без кринжа, отличная боёвка, которая развивается и становится более глубокой по мере прохождения, и, о боже мой, нет заколебавшего пустого открытого мира, а проработанные локации разделенные загрузочными уровнями, в которые можно возвращаться ради доп заданий. В общем 40 часов отлично провёл, жду длс теперь.
Разрабы живут в каких-то своих фантазиях. С чего они взяли, что возродили игру? Сделали такую же шляпу, но с новой графикой))
то есть для вас первый деад исланд шляпа? а что вы хотели получить от второго?
Эротический триллер с элементами игры в гольф и симулятором фермы в условиях высокогорной местности.
симулятор выжившего с самолета и романтическая комедия в условиях береговой полосы. мне что-то должны говорить ваши набросы, но нет, не выходит