В новом видео разработчики Dead Island 2 рассказывают, как вернули игру к жизни ©

Dead Island 2 казалось мертвой и похороненной, спустя несколько лет после анонса и после прощания с Yager Development, а также многочисленных перезапусков, которые происходили за кулисами. Ну а IGN выпустил видео, в котором авторы игры рассказывают, как его вернули игру к жизни.

Анонсированная на E3 2014, Dead Island 2 поразила всех своим дебютом, благодаря особенно увлекательному кинематографическому трейлеру, но затем проект быстро умолк из-за внутренних проблем, приведших к отказу от первоначальной команды разработчиков.

В конце концов работа была поручена Dambuster Studios, которая сумела с помощью некоторых эффективных интуиций восстановить игру и добиться большого успеха, если учесть, что общий объем продаж Dead Island 2 превысил миллион копий за три дня.

В основе этого потрясающего восстановления, безусловно, лежит технология FLESH, которая увеличивает удовольствие от столкновения и расчленения зомби на улицах Hell-A, но это не единственные достоинства действия, которое, кажется, убедило игроков гораздо больше, чем критиков.