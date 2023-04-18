Dead Island 2 21.04.2023
8.5 770 оценок

В сеть слили полное прохождение Dead Island 2

Simple Jack
Новости

В сети появилось полное прохождение основной сюжетной линии Dead Island 2. Игру успели закончить китайские стримеры, загрузившие записи на сервис Bilibili. Ролики доступны в высоком качестве, но для доступа к 4K-разрешению требуется регистрация.

Dead Island 2 проходили на PS5. Язык озвучки остался английским, а все субтитры на китайском. Увидеть записи прохождения всей сюжетной линии можно, к примеру, на этом канале.

Dead Island 2 выходит 21 апреля. Первые обзоры игры появятся уже 18 апреля в 17:00 по московскому времени.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
tvorog8088

И, за сколько часов проходится, когда огнестрел появляется?

0
Mia_777

Примерно 15-17 часов

2
DiAZ...

20 часов сюжета, если с побочками то 25-30

1
Алан Битаров

В начале какая то клоунада происходит. Игру как будто делали для зумерков, которые только в фортнайт и Warzone и играют.

0
Protocol10

я и в первую не играл, вижу что польский игропром, так сразу думаю потом потом когда-нибудь если играть будет не во что

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Опять за бабу играть

-1
DiAZ...

Там 6 персонажей, выбирай кого хочешь

0