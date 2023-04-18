В сеть слили полное прохождение Dead Island 2

В сети появилось полное прохождение основной сюжетной линии Dead Island 2. Игру успели закончить китайские стримеры, загрузившие записи на сервис Bilibili. Ролики доступны в высоком качестве, но для доступа к 4K-разрешению требуется регистрация.

Dead Island 2 проходили на PS5. Язык озвучки остался английским, а все субтитры на китайском. Увидеть записи прохождения всей сюжетной линии можно, к примеру, на этом канале.

Dead Island 2 выходит 21 апреля. Первые обзоры игры появятся уже 18 апреля в 17:00 по московскому времени.