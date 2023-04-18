В сеть слили полное прохождение Dead Island 2

В сети появилось полное прохождение основной сюжетной линии Dead Island 2. Игру успели закончить китайские стримеры, загрузившие записи на сервис Bilibili. Ролики доступны в высоком качестве, но для доступа к 4K-разрешению требуется регистрация.
Dead Island 2 проходили на PS5. Язык озвучки остался английским, а все субтитры на китайском. Увидеть записи прохождения всей сюжетной линии можно, к примеру, на этом канале.
Dead Island 2 выходит 21 апреля. Первые обзоры игры появятся уже 18 апреля в 17:00 по московскому времени.
И, за сколько часов проходится, когда огнестрел появляется?
Примерно 15-17 часов
20 часов сюжета, если с побочками то 25-30
В начале какая то клоунада происходит. Игру как будто делали для зумерков, которые только в фортнайт и Warzone и играют.
я и в первую не играл, вижу что польский игропром, так сразу думаю потом потом когда-нибудь если играть будет не во что
Опять за бабу играть
Там 6 персонажей, выбирай кого хочешь