В сезонном пропуске Dead Island 2 будет две сюжетные главы с новыми врагами, оружием и прочим ©

Владельцам Сезонного пропуска Dead Island 2 стоит обратить внимание - катана Red's Demise теперь доступна. Она временно увеличивает урон за каждое убийство, превращая игроков в смертельный вихрь. Все это хорошо, но как насчет другого содержимого Пропуска?

Хотя Dambuster Studios и Deep Silver официально не рассказали о нем, чересчур внимательные игроки заметили обновление листинга в Xbox Store. В нем говорится о двух новых главах для основного сюжета, которые появятся "после релиза". В них будут представлены новые миссии, способности, оружие, враги и области в HELL-A, которые можно будет исследовать.

Владельцы Gold Edition уже имеют Expansion Pass, но его можно приобрести отдельно за $29,99. Более подробная информация, включая дату выхода нового контента, пока не сообщается, так что следите за новостями.

Dead Island 2 доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. За первые три дня после запуска игры было продано более миллиона экземпляров.