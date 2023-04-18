Зомби-экшен Dead Island 2 получает сдержанные оценки от критиков ©

Появились первые обзоры Dead Island 2, в которых зомби-экшен от Dambuster Studios получил в целом хорошие оценки, от 7 до 8, хотя хватает оценок и пониже, например издание PC Gamer дало игре оценку 5.5. На момент написания поста у игры 74 балла из 100 на Opencritic, а на Metacritic всего 72 балла.

В целом, складывается впечатление, что игра получилась крепким середнячком. Некоторые обзорщики отдельно отмечают хорошую оптимизацию, хвалят мясную и кровавую боевую систему, но ругают глупый сюжет и скучные геймплейные решения:

Спойлер

Dead Island 2 - это уморительный gore-fest и компетентное приключение по уничтожению зомби, но ей не хватает креативности, кроме отличного чувства юмора. Прямолинейно выполненный экшен про зомби, которая не совсем удачно использует свой калифорнийский сеттинг. Удивительно простой и средний сиквел, который усиливает кровавые острые ощущения оригинала благодаря впечатляющей презентации и гибкой механике. В конечном итоге, Dead Island 2 - это освежающий сюрприз в списке релизов 2023 года. Это веселый и простой зомби-шутер, который может быть подведен неинтересными элементами RPG и скучным круговоротом лута, но с лихвой компенсирует это своим убийственным сеттингом, жестокими боями в ближнем бою и потрясающей графикой. Хотя мы подозреваем, что некоторые будут разочарованы размером игры после стольких лет, мы нашли в ней совершенно новый опыт, который уважает ваше время и, что более важно, не затягивает. В наше время 300-часовых ролевых игр приятно знать, что некоторые игры созданы для удовольствия, а не для долгого времени. Dambuster Studios создала очень увлекательную кавалькаду резни в Dead Island 2. Это игра, которая получает огромное удовольствие от простого процесса раздробления, разбрызгивания и нарезания нежити на мясные куски, и я очень рад этому.

Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, переименованном, что неудивительно, в Ад, и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.