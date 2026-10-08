Dead of Darkness 2 продолжит ретро-хоррор с новым кошмаром - игроков ждёт мрачный городок Голдрен-Крик

Retrofiction Games анонсировала Dead of Darkness 2 — прямое продолжение изометрического 2D-хоррора на выживание. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam и GOG. Издателем консольных версий выступит eastasiasoft, однако дату релиза разработчики пока не объявили.

События новой части развернутся в городке Голдрен-Крик, куда главная героиня Джун Такехара отправляется после того, как находит раненую девочку в Аппалачах. Поиски помощи быстро оборачиваются столкновением с потусторонними ужасами, а происходящее постепенно связывается с более масштабной тайной.

Dead of Darkness 2 сохранит спрайтовую эстетику оригинала, но разработчики обещают более детализированную графику, полноценный 2D-изометрический геймплей и увеличенное количество кадров анимации. В общей сложности в истории появятся 28 персонажей со своими сюжетными линиями, связанными с тайнами Голдрен-Крик.

Одной из главных новинок станет возможность переключаться между тремя героями. Их способности и позиции придётся использовать для решения головоломок, экономии ресурсов и борьбы с противниками. При этом боеприпасы и лечение останутся ограниченными, а вес инвентаря будет влиять на мобильность персонажей.

Арсенал расширится от ножей и топоров до пистолетов-пулемётов и огнемётов. Оружие будет отличаться не только уроном, но и скоростью атаки, статусными эффектами и нагрузкой. Исследование также сохранит важную роль: записки, предметы и детали окружения помогут раскрывать секреты, находить скрытые пути и постепенно собирать воедино историю Голдрен-Крик.