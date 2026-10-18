Файтинг Dead or Alive 3 получил неофициальный нативный порт для ПК на базе статической рекомпиляции

Файтинг Dead or Alive 3, остававшийся эксклюзивом оригинальной консоли Xbox с ноября 2001 года, впервые заработал нативно на ПК под управлением Windows. Энтузиаст под псевдонимом parkerallan опубликовал в открытом доступе проект статической рекомпиляции doa3-recomp, который переводит исходный исполняемый бинарный код игры в нативный код на языке C и компилирует его в 64-битное приложение без использования классических эмуляторов.

Все представленные в файтинге режимы, включая сюжетную кампанию, Time Attack, выживание и спарринг, объявлены полностью проходимыми. ПК-версия работает с фиксированной кадровой частотой 60 кадров в секунду, поддерживает оконный и полноэкранный режимы без рамок, а также соотношения сторон 4:3 и 16:9. Разработчик внедрил встроенное масштабирование внутреннего разрешения рендеринга вплоть до 1440p, что дает 3-кратный прирост четкости трехмерной графики по сравнению с оригинальным выводом приставки.

Главным нововведением порта стало появление сетевого режима для одиночных и командных схваток, которого не было в релизе 2001 года. Нажатие клавиши Escape вызывает оверлей, где настраиваются сетевые лобби, переназначаются кнопки контроллера и регулируются параметры картинки. В сборке версии 1.0.4 автор также добавил механизм автоматической проверки и загрузки обновлений непосредственно через меню общих настроек.

Проект опирается на инструментарий статической рекомпиляции xboxrecomp авторства Неда Хеллера. Сама Dead or Alive 3 и ее ресурсы принадлежат Tecmo и Koei Tecmo, поэтому файлы игры не распространяются вместе с исходным кодом.

- parkerallan, создатель порта

Для первого запуска файтинга пользователю требуется предоставить собственный легальный образ диска американской версии в формате .xiso. Программа самостоятельно распаковывает игровые ресурсы во внутренний каталог и формирует файлы сохранений. При этом в интерфейс встроена опция выборочной установки без вступительных и сюжетных видеороликов формата .sfd, позволяющая сэкономить свободное место на накопителе и исключить конфликты при фоновой распаковке кэша.

Техническая основа проекта построена на наработках программиста Неда Хеллера под псевдонимом sp00nz, создавшего транслятор xboxrecomp и первый в истории проект статической рекомпиляции коммерческой игры для Xbox на примере Burnout 3: Takedown. Для вывода графики с чипа NV2A используется трансляция команд в Direct3D 11, а при отладке и устранении багов применялись дампы эмуляторов Cxbx-Reloaded и xemu наряду с документацией сообщества Xbox Dev Wiki.

В момент своего выхода Dead or Alive 3 от студии Team Ninja под руководством Томонобу Итагаки выступила флагманским стартовым релизом консоли от Microsoft, преодолев отметку в 2 млн проданных копий по всему миру. С тех пор файтинг оставался доступным только на экосистеме Xbox благодаря обратной совместимости на Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S, не получив за 25 лет ни одного официального издания на компьютерах.