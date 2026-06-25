DEAD OR ALIVE 6 Last Round получит первого нового бойца за долгое время - летом в игру добавят Минато

Koei Tecmo и Team NINJA официально анонсировали нового персонажа для DEAD OR ALIVE 6 Last Round. В ближайшие месяцы ростер файтинга пополнит оригинальный боец по имени Минато, который станет частью платного загружаемого контента.

Вместе с объявлением разработчики представили дебютный трейлер персонажа, продемонстрировав его внешний вид и некоторые элементы боевого стиля. Подробности о приёмах, истории и месте Минато в общей вселенной серии пока не раскрываются, однако полноценный показ игрового процесса ожидается ближе к релизу дополнения.

Новость стала приятным сюрпризом для поклонников франшизы, поскольку серия DEAD OR ALIVE долгое время не получала новых персонажей. Появление полностью оригинального бойца может свидетельствовать о том, что Team NINJA продолжает поддерживать проект контентными обновлениями даже спустя годы после первоначального релиза.

Одновременно с анонсом разработчики напомнили, что DEAD OR ALIVE 6 Last Round выходит 25 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Обновлённая версия призвана дать игре новую жизнь на актуальных платформах, а добавление Минато станет одним из первых крупных расширений для переиздания.

Точная дата выхода нового персонажа пока не названа, однако его релиз запланирован на лето этого года. Дополнительные подробности Koei Tecmo обещает раскрыть позднее.