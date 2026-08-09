"Dead or Alive лучше остаться мертвой": игроки в ярости из-за завышенных цен на DLC, которые к тому же зацензурены

Релиз переиздания Dead or Alive 6 Last Round обернулся для Koei Tecmo настоящим провалом. Игра, получившая в Steam всего 31% положительных отзывов, продолжает вызывать негодование среди фанатов серии с каждым выпущенным DLC. Главные претензии - завышенные цены на новые костюмы и тотальная цензура, которая, по мнению игроков, полностью убивает дух франшизы.

Разработчики выпустили Last Round с возобновленной поддержкой, однако, как отмечают пользователи, в игре почти ничего не изменилось. Технические элементы устарели, а многие проблемы, критиковавшиеся еще в оригинальной Dead or Alive 6, так и не были решены. Единственным контентом, выпущенным для Last Round, стали новые костюмы, цены на которые вызвали возмущение. Если в оригинале один костюм стоил около 2 долларов, то теперь один цветовой вариант обходится в 8 долларов, а набор из четырех вариаций - в 21 доллар. При этом каждый новый релиз критикуют за скучный, перегруженный или просто некрасивый дизайн.

Особое возмущение вызывает политика цензуры. Новое DLC с Хонокой, вышедшее 6 августа, на странице игры в Steam зацензурено ярким белым светом, скрывающим декольте, а на официальных скриншотах грудь и область паха закрыты черными полосами. Эти полосы - часть специального режима, который был добавлен в игру для трансляций на киберспортивных турнирах. В игре его можно отключить, однако разработчики намеренно выбрали для презентации в Steam именно зацензуренные изображения.

Это решение особенно раздражает игроков на фоне недавних случаев ужесточения цензуры в других проектах Koei Tecmo, включая Blue Reflection: Quartet и дизайн женских персонажей в Nioh 3. В сообществе растет мнение, что недавно анонсированная Dead or Alive 7 вряд ли изменит текущий курс компании. Многие фанаты уже открыто заявляют, что франшизе было бы лучше остаться мертвой, чем продолжать выходить в таком виде. Пока же Koei Tecmo продолжает игнорировать ожидания своей самой преданной аудитории.