Файтинг Dead or Alive 6 Last Round получил контентное обновление 1.16

Студия KOEI TECMO GAMES официально выпустила обновление 1.16 для своего 3D-файтинга Dead or Alive 6 Last Round. Свежий патч уже доступен для загрузки и сосредоточен на расширении списка внутриигрового контента, а также на улучшении технического состояния проекта.
Главным нововведением патча стало появление обновленного облика известной героини — Kasumi Knight of Destiny. Вместе с персонажем в игру были добавлены четыре уникальных косметических костюма, призванных разнообразить визуальный стиль поединков.
Помимо косметических нововведений, разработчики уделили внимание стабильности игрового процесса. Обновление 1.16 устраняет ряд скрытых багов, связанных с боевой механикой, и исправляет различные технические недоработки, общие для всех платформ. Подробный список исправлений для каждого приема создатели в официальном описании приводить не стали.
Напомним, что релиз Dead or Alive 6 Last Round состоялся 25 июня 2026 года.
Из пс4 версию перенесли на пк. Графические шейдеры, арены. Лучше в 5 продолжать играть, а не это уг.
https://www.nexusmods.com/deadoralive5/mods/666?tab=description
хулуин скоро, могли бы купальники с тыкавками добавить
Максимально-всратые костюмы,видать пытаются на двух стульях усидеть.