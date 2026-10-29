Файтинг Dead or Alive 6 Last Round получил контентное обновление 1.16

Студия KOEI TECMO GAMES официально выпустила обновление 1.16 для своего 3D-файтинга Dead or Alive 6 Last Round. Свежий патч уже доступен для загрузки и сосредоточен на расширении списка внутриигрового контента, а также на улучшении технического состояния проекта.

Главным нововведением патча стало появление обновленного облика известной героини — Kasumi Knight of Destiny. Вместе с персонажем в игру были добавлены четыре уникальных косметических костюма, призванных разнообразить визуальный стиль поединков.

Помимо косметических нововведений, разработчики уделили внимание стабильности игрового процесса. Обновление 1.16 устраняет ряд скрытых багов, связанных с боевой механикой, и исправляет различные технические недоработки, общие для всех платформ. Подробный список исправлений для каждого приема создатели в официальном описании приводить не стали.

Напомним, что релиз Dead or Alive 6 Last Round состоялся 25 июня 2026 года.