Глава Team Ninja прокомментировал будущее серии Dead or Alive: шансы на 7 часть есть

Сообщество любителей файтингов переживает золотую эру: благодаря таким хитам, как Street Fighter 6, Tekken 8 и Guilty Gear жанр сейчас процветает. Однако в этой оживленной картине до сих пор не хватает одной важной франшизы - Dead or Alive.

6 часть вышла в 2019 году и уже завершила свой жизненный цикл. Во время недавней беседы с главой студии Team Ninja и продюсером по разработке Nioh 3 Фумихико Ясудой, издание Noisypixel не упустило возможность спросить о судьбе культовой серии: есть ли шанс увидеть Dead or Alive 7 до конца этого десятилетия?

На данный момент конкретных планов нет, - ответил Фумихико Ясуда. - Однако, поскольку мы стараемся выпускать по новой игре каждый год, нам обязательно нужно будет над этим подумать на определенном этапе. Возможно, это впишется в общий план, но окончательного решения еще не принято.

Это не анонс, но и не закрытие темы. По крайней мере, становится ясно, что серия остается частью внутренних обсуждений студии, даже если активная разработка ещё не ведётся.